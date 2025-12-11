"Pri Rijeki je najnevarnejši posameznik Toni Fruk," je Goran Cvijanović v pogovoru za Sportal pred dnevi izpostavil hrvaškega reprezentanta, ki bi lahko bil danes na Rujevici največja nevarnost za celjsko obrambo. O tem, kako zelo je cenjen 24-letni Hrvat v svetu, pričajo tudi zadnje govorice, ki so preplavile Otok. Za Fruka se zanima celo Arsenal, trenutno najbolj vroči klub v Angliji in ligi prvakov, omenja pa se še kopica evropskih velikanov.

Hrvaška je, kar zadeva reprezentančne dosežke, ena najuspešnejših evropskih nogometnih držav. Zlahka si je zagotovila nastop na SP 2026. Če ne bo kakšnega presenečenja ali pa nepričakovanih zapletov, bo prihodnje leto na drugi strani velike luže zaigral tudi nogometaš, ki ga danes čaka evropski izziv proti Celjanom. To je 24-letni Toni Fruk. Prihaja iz Slavonije, na Reki pa je v tako dobri formi, da je že nekaj časa hrvaški reprezentant, hkrati pa se zanj zanimajo tudi številni veliki klubi.

Agent potrdil zanimanje Arsenala

Pablo Remon Arteta, desna roka Alberta Riere v Celju, je bratranec trenerja londonskega Arsenala Mikela Artete. Foto: www.alesfevzer.com Nedavno ga je pod svoje okrilje vzela agencija Niagara Sports, ki deluje pod vodstvom menedžerja Andyja Bare. Zanimivo je, da priznani in vplivni hrvaški agent skrbi tudi za usodo Alberta Riere, tako da bo danes na Reki spremljal medsebojni obračun dveh varovancev. Če se je to jesen že veliko pisalo o zanimanju nekaterih klubov za Riero, nazadnje so bile najglasnejše govorice v Srbiji glede Elšnikove Crvene zvezde, a so po tem, ko je Španec podaljšal zvestobo s slovenskim jesenskim prvakom, popolnoma utihnile, pa se v zadnjem obdobju ogromno piše o Fruku. Zanj se zanima kar nekaj znanih klubov, Bara pa je v pogovoru za Večernji potrdil, da je eden izmed njih Arsenal.

Londonski velikan je v tem trenutku najboljši klub tako na Otoku kot tudi v ligi prvakov. Če se topničarji zanimajo za hrvaškega reprezentanta, je to samo še dodaten dokaz za to, s kako neugodnim tekmecem bodo imeli zvečer na Rujevici opravka Celjani. Arsenal je poln zvezdnikov, vodi pa ga Španec Mikel Arteta, bratranec Rierovega pomočnika pri Celju Pabla Remona Artete.

Vreden skoraj toliko kot celotna ekipa Celja

Frukova tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša devet milijonov evrov. Za primerjavo, celotna ekipa Celja naj bi bila vredna slabih 13 milijonov evrov, ekipa Rijeke pa skoraj trikrat več. Če bi Rijeka prodala Fruka, bi v tem trenutku, ko se lahko pohvali tudi s statusom standardnega hrvaškega reprezentanta, zanj lahko iztržila več kot deset milijonov evrov. To bi bil posel, ki bi še kako odmeval v tem delu Evrope, hkrati pa močno presegal rekordne prestope v zgodovini 1. SNL.

Toni Fruk je po koncu sezone 2024/25 takole proslavljal osvojitev dvojne krone na Hrvaškem z Rijeko. Foto: Guliverimage

Fruk pri Rijeki nosi dres s številko 10, blesti pa tako v zvezni vrsti kot tudi napadu. Krasi ga imeniten pregled nad igro. V tej sezoni je dosegel že deset zadetkov. Ni tako učinkovit kot njegov rojak Franko Kovačević, prvi strelec Celja, 1. SNL in konferenčne lige, a njegova statistika je vseeno zelo razkošna. Blestel je zlasti na zadnjem jadranskem derbiju, ko je že v prvem polčasu dosegel hat-trick proti splitskemu Hajduku (5:0), svoje vrline pa bo zagotovo skušal prikazati tudi proti Celju. Rierova četa je sicer že večkrat dokazala, da se prav nič ne boji favoritov oziroma nogometašev, ki imajo bistveno višjo tržno vrednost od njih. Nenazadnje je v zadnjih letih že večkrat pokvarila načrte številnim klubom z bistveno višjimi proračuni, tako da se zvečer na Rujevici obeta še kako pester spopad.

Bo Rijeko zapustil šele po koncu sezone?

Soigralec Tonija Fruka je tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič. Foto: Guliverimage Ker Fruka, klubskega soigralca slovenskega reprezentanta Dejana Petroviča, še kako zanima nastop na SP 2026, bi se lahko v tujino preselil šele v poletnem prestopnem roku. Do takrat namreč želi zadržati tekmovalno formo, ki pa bi bila, če bi se pridružil kateremu izmed evropskih velikanov, kjer bi naletel na ogromno konkurenco, ogrožena. To pa ne bi bilo všeč selektorju Zlatku Daliću.

Zato na Hrvaškem omenjajo možnost, da bi se Frukov odmevni prestop v tujino lahko zgodil šele po koncu sezone, ne pa že v zimskem prestopnem roku. Kar zadeva klube, ki se omenjajo v govoricah, je zastopana smetana evropskega nogometa. Poleg Arsenala se omenjajo še PSG, Liverpool, Atletico Madrid, Milan, Benfica, Crystal Palace … Ni kaj, impresivna zbirka velikanov, ob kateri je še bolj jasno, da je to verjetno zadnja sezona, v kateri Fruk nastopa v hrvaškem prvenstvu.