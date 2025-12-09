Že tradicionalno so se najboljši športnice in športniki leta 2025 pred večerno svečano podelitvijo nagrad v Cankarjevem domu v Ljubljani popoldne oglasili še na sprejemu pri predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar, ki velja za veliko športno navdušenko in nekdanjo športnico, saj je pred časom slovela kot odlična tekmovalka v bovlingu.

"Zaradi vas, ki ste danes tukaj, ljudje verjamejo, da se z odločnostjo in pogumom lahko zmore nemogoče. Vsaka medalja, vsak rezultat, vsak osebni rekord je zmaga vašega truda, a je hkrati tudi darilo narodu. Za to se vam iskreno zahvaljujem," je dejala Nataša Pirc Musar v svojem nagovoru, poroča STA.

Podobno je dejal tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je poudaril, da šport presega zgolj tekmovalne dosežke. "Šport je del naše identitete, naše energije in tudi naše samozavesti ... Šport nas dviguje, nas povezuje in nam vedno pokaže, da se preprosto da."

Fotoutrinki s sprejema pri predsednici RS (foto: Nebojša Tejić/STA):

Predsednica se je ob tem zahvalila tudi trenerjem, strokovnim ekipam in družinam, ki podpirajo slovenske športnike. Poudarila je tudi pomen parašporta: "Dosežki parašportnic in parašportnikov niso samo športni, temveč so človeški. So opomin, da moč ni odsotnost ovir, temveč sposobnost, da jih premagamo. Zaslužite si enako pozornost, podporo in spoštovanje."

Predsednica spregovorila tudi o manj prijetnih temah

Ob odmevnih uspehih, ki ga slovenski šport dosega tudi v mednarodnem merilu, se je predsednica dotaknila tudi manj prijetne teme, primerov nasilja v športu. "O nasilju namreč moramo govoriti jasno, odkrito in odločno. Enako kot na drugih področjih je tudi v športu vsako in kakršnokoli nasilje nesprejemljivo, nasilje nad ženskami pa še posebej grozljiva kršitev dostojanstva, pravic in varnosti," besede Pirc Musar navaja STA.

V preteklih mesecih je javnost pretresla novica o preiskavi zoper znanega trenerja juda Marjana Fabjana zaradi domnevnih več primerov fizičnega in psihičnega nasilja ter spolne zlorabe. Kot je konec oktobra poročal časnik Dnevnik, so kriminalisti Fabjana ovadili zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.

Šport mora po besedah predsednice ostati varno okolje, prostor razvoja, rasti in navdiha. "Pri prvem medijsko odmevnejšem primeru v letu 2025 se je športno okolje skupaj z olimpijskim komitejem odzvalo, pri zadnjem odmevnejšem primeru pa je tišina pristojne športne zveze oglušujoča in zelo zaskrbljujoča," je opozorila.

Pri tem je pozvala športnice in športnike, da s svojim glasom in zgledom prispevajo k ustvarjanju kulture ničelne tolerance do nasilja. "Zato vas spodbujam: ostanite pogumni, solidarni in glasni varuhi dostojanstva v športu."