K. M., STA

30. 12. 2025,
Obisk bencinskih servisov bo po novem cenejši

Bencinski servis Mol na Madžarskem | Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. | Foto Reuters

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

Foto: Reuters

Regulirani naftni derivati so se opolnoči pocenili tretjič ta mesec. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,381 evra cenejši za 5,2 centa, liter dizla pa z 1,407 evra za 4,2 centa. Za 4,1 centa se je na 1,008 evra ob tem pocenil tudi liter kurilnega olja.

Nove cene na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljajo do vključno 12. januarja.

Vlada se tokrat za razliko od spremembe cen pred 14 dnevi ni odločila za poseg v trošarine.

Marže omejene na vseh bencinskih servisih po državi 

Marže trgovcev so medtem tudi v skladu z najnovejšo vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene na vseh bencinskih servisih po državi.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

