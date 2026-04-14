Velik požar v Osijeku. Zagorelo skladišče Hrvaških železnic. #video

V osiješki četrti Donji Grad je malo po 17. uri izbruhnil večji požar. Po poročanju hrvaških medijev je zagorelo skladišče Hrvaških železnic tik ob železniški progi, požar pa je že pod nadzorom.

Ker je večina konstrukcij lesenih, se je ogenj hitro razširil, večji del skladišča pa je zgorel še pred prihodom gasilcev. Na kraju požara so posredovali pripadniki Javne gasilske brigade Osijek in gasilske enote Donji Grad.

Kraj požara je zavarovala policija, zbralo pa se je tudi veliko število občanov, ki dogajanje opazujejo z varne razdalje.