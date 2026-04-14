Policijski sindikat Slovenije stavke do nadaljnjega ne bo zaostroval, so sporočili iz sindikata. Ta sklep so sprejeli, saj je po njihovih navedbah do oblikovanja nove vlade s polnimi pooblastili utemeljeno pričakovati, da se bo aktualna vlada sklicevala na omejen mandat in bo nedokončano delo prepustila naslednikom. Stavka se sicer nadaljuje.

V sindikatu, ki stavka od 12. marca, so v sporočilu za medije zapisali, da v preteklem mescu ni bilo neposrednih pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev. V vmesnem času so sicer potekali posamezni pogajalski krogi po vsebinskih sklopih, vendar brez kakršnihkoli premikov. V začetku aprila so zato ministra za notranje zadeve Branka Zlobka pozvali k takojšnjemu nadaljevanju pogajanj, vendar vsebinskega odziva niso prejeli, so še zapisali.

Vse stavkovne zahteve ostajajo v veljavi

To napeljuje na potrebo po zaostritvi stavke, a je do oblikovanja nove vlade s polnimi pooblastili utemeljeno pričakovati, da se bo aktualna vlada sklicevala na omejen mandat in nedokončano delo prepustila naslednikom. Prehodno obdobje po navedbah sindikata je objektivna ovira za celovito razrešitev stavkovnih zahtev, ne pomeni pa prenehanja stavke ali odstopa od stavkovnih zahtev.

Vse stavkovne zahteve od začetka stavke ostajajo v veljavi, za zdaj pa jih ne bodo zaostrovali. Po oblikovanju nove vlade bodo v sindikatu zahtevali takojšnje nadaljevanje pogajanj o razrešitvi svojih zahtev in določitev jasnega časovnega načrta za njihovo izpolnitev, so še napovedali.