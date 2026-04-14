Visok poraz Slovenk na Norveškem

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 odigrala tretjo tekmo. V Lillestroemu je proti Norveški izgubila z 0:5 (0:1). Izbranke Saše Kolmana se bodo z Norvežankami merile še v soboto na Ptuju.

Slovenija, ki je na uvodnih dveh tekmah premagala Avstrijo in izgubila proti Nemčiji, se je na Norveško odpravila oslabljena, brez devetih igralk, vključno z Laro Prašnikar. Toda v slovenskem taboru so si pred bojem s favoriziranimi Norvežankami, 12. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, v preteklosti pa tudi že evropskimi (1987, 1993), svetovnimi (1995) in olimpijskimi prvakinjami (2000), kljub temu želeli kakšno točko.

A od te so bile tokrat precej oddaljene (4-19 v strelih). Čeravno so Slovenke dve tretjini obračuna kazale soliden odpor, pa so v zadnji tretjini povsem popustile, tako da so Skandinavke napolnile slovensko mrežo in dosegle svojo drugo zmago v skupini A4. Slovenija je vpisala drugi poraz.

Norveška : Slovenija 5:0 (1:0) Stadion, sodnice: Molinaro, Gasparini, Spizuoco (vse Italija).

Strelke: 1:0 Hegerberg (45+2.), 2:0 Blakstad (69.), 3:0 Graham Hansen (76.), 4:0 Saevik (86.), 5:0 Hegerberg (88.).

Norveška: Fiskerstrand, Blakstad, Harviken, Engen, Bjelde, Maanum (od 67. Kielland), Boe Risa (od 67. Reiten), Naalsund, Gaupset (od 78. Saevik), Graham Hansen (od 78. Jensen), Hegerberg (od 89. Bergsvand).

Slovenija: Meršnik, Agrež, Golob (od 46. Testen), Činč, Križaj, Korošec, Zver (od 77. Dolinar), Kuštrin, Kramžar, Sternad (od 82. Mori), Kajzba (od 77. Kastelec).

Rumeni karton: Sternad.

Rdeči karton: /.

Slovenija, 38. na svetovni lestvici, je bila večji del prvega polčasa sicer v podrejenem položaju, Norvežanke so bile nevarnejše in imele nekaj (pol)priložnosti. Slovenke so prvi strel sprožile šele v 34. minuti, a bile tudi takrat daleč od uspeha.

Ko se je zdelo, da se bosta ekipi na glavni odmor odpravili pri začetnem izidu, pa je osmi norveški strel pomenil tudi spremembo izida. Po podaji Caroline Graham Hansen je iz bližine zadela Ada Hegerberg.

Slovenke so imele dotlej svojo najlepšo priložnost v 55. minuti, a je Maja Sternad ni izkoristila, tako kot ob boljših minutah gostij v 59. minuti niti Mateja Zver, ki je bila premalo natančna z roba kazenskega prostora.

Deset minut pozneje pa so Norvežanke dokončno odločile tekmo, ko je Julie Blakstad sprožila z 20 metrov in žogo poslala v zgornji kot slovenskih vrat za 2:0.

Piko na i so postavile Graham Hansen v 76. minuti, ko je po dvojni podaji prišla pred Zalo Meršnik in jo ugnala za 3:0, in Karia Saevik, ki je v 86. minuti končala hitro akcijo domače zasedbe, in Hegerber, ki je v 88. dosegla še svoj drugi gol na tekmi.

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije so v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Mesta na SP 2027 so si sicer ob gostiteljicah zagotovile že Avstralija, Kitajska, Južna Koreja, Japonska, Filipini in Severna Koreja.