Torek, 14. 4. 2026, 10.32
Avtobus trčil v peško. Huje poškodovano odpeljali v bolnišnico.
V Novem mestu je v ponedeljek avtobus trčil v mladoletnico, ki je huje poškodovana. Po ugotovitvah policije je mladoletna peška hodila po pločniku po Seidlovi cesti in stopila na cesto v trenutku, ko je iz smeri Šmihelskega mosta pravilno pripeljal voznik avtobusa. Čeprav je začel zavirati in se umikati, je vanjo trčil s sprednjim delom avtobusa.
Huje poškodovano mladoletnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.
Policisti vse okoliščine nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek nekaj po 8. uri, še preverjajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.