Avtobus trčil v peško. Huje poškodovano odpeljali v bolnišnico.

V Novem mestu je v ponedeljek avtobus trčil v mladoletnico, ki je huje poškodovana. Po ugotovitvah policije je mladoletna peška hodila po pločniku po Seidlovi cesti in stopila na cesto v trenutku, ko je iz smeri Šmihelskega mosta pravilno pripeljal voznik avtobusa. Čeprav je začel zavirati in se umikati, je vanjo trčil s sprednjim delom avtobusa.