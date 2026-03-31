Tih deževen dan: ti znaki horoskopa obožujejo dež

Medtem ko deževno vreme mnogim pokvari načrte, pa nekaterim ljudem prinaša ugodje in navdih. Ko drugi iščejo sonce, tri nebesna znamenja vidijo lepoto v sivih oblakih in tišini, ki jo prinese deževen dan.

Rak

Raki so znani po svoji čustveni in intuitivni naravi, dež pa odlično odgovarja njihovemu notranjemu svetu. Zvok kapljic na oknu in občutek nežne melanholije jim pomagata, da se povežejo s svojimi čustvi. Zanje deževen dan pomeni odejo, topel napitek in uživanje v varnosti lastnega doma. Ob dežju občutijo nostalgijo in globoko introspekcijo, kar jim je zelo pogodu.

Škorpijon

Intenzivni in skrivnostni škorpijoni obožujejo dramatično atmosfero, ki jo pričara dež. Nevihtni oblaki in temno nebo do popolnosti odražajo njihovo osebnost, polno skritih slojev. Za razliko od drugih ne bežijo pred plohami, ampak jih doživljajo kot simbol očiščenja in novih začetkov. Dež jim daje občutek moči in čustvene osvoboditve.

Ribi

Ribe so največji sanjači zodiaka, dež pa še dodatno spodbudi njihovo domišljijo. Deževni dnevi jih ne dolgočasijo, ampak jim dajo priložnost za ustvarjalnost, umetnost in beg v lasten notranji svet. V takšnem vremenu najdejo navdih in notranji mir, dež nanje deluje skorajda meditativno, pa naj bo skozi poslušanje glasbe, pisanje ali preprosto opazovanje kapelj.