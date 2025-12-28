Bencin in dizel bosta cenejša

Po poročanju portala Moje finance bosta bencin in dizelsko gorivo od torka še cenejša. To se bo zgodilo, če vlada ne bo zvišala trošarin.

Cena dizelskega goriva se bo glede na oceno portala znižala za približno štiri cente in bo znašala 1,41 evra na liter. Za 50-litrski rezervoar boste tako odšteli 70,5 evra.

Nekoliko manjša naj bi bila pocenitev pri bencinu. Po izračunih omenjenega portala se bo bencin pocenil za približno dva centa in bo po novem znašal 1,415 evra. Za 50 litrov boste tako morali odšteti 70,75 evra.

Nižja bo tudi cena kurilnega olja, ki se bo znižala za približno štiri cente. Zanj boste po novem odšteli okoli 1,01 evra na liter.

Nove cene pogonskih goriv bodo veljale od torka do vključno ponedeljka, 12. januarja.