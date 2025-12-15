Preobrat pri Porscheju? Najcenejša modela ostajata z bencinom.

Porsche naj bi v svoj novi 718 z električne platforme vgradil tudi klasični bencinski motor.

Porsche je prejšnji mesec končal proizvodnjo četrte generacije boxsterja in caymana, ki sta veljala za cenovno najdostopnejša avtomobila prestižne nemške znamke. Porsche medtem na namenski električni platformi razvija novo generacijo obeh športnikov, kar pa očitno vendarle ne pomeni konca klasičnih pogonov za oba modela.

Nemci bodo še naprej ponujali najzmogljivejši različici obeh modelov (RS in GT4 RS), očitno pa obstaja možnost vgradnje klasičnega motorja tudi v vozilo z namenske električne zasnove. To so za britanski Autocar napovedal viri iz tehničnega centra v Weissachu. Uradne potrditve iz Stuttgarta še ni.

Izzivi take predelave so veliki. Ker bodo iz dna umaknili baterijo, bo treba ustrezno ojačati togost celotne karoserije. Avtomobil prav tako nima načrtovanega prostora za izpušni sistem, posodo za gorivo in podobno. Pri Porscheju naj bi uporabili štirilitrski šestvaljni bencinski motor. Temu motorju so napovedovali konec življenjske dobe po uvedbi prvotno načrtovanih standardov Euro7, ki so jih naknadno omilili.