Kitajski BYD je uradno postal največji proizvajalec električnih avtomobilov na svetu in končal prevlado Tesle. Ta je lani še drugo leto zapored doživela padec prodaje in skupno kupcem dostavila 1,6 milijona novih avtomobilov.

To je bilo okrog devet odstotkov manj kot predlani. BYD je na drugi strani prodal 2,2 milijona izključno električnih avtomobilov, s čimer je Teslo prehitel za okrog 600 tisoč avtomobilov. Razlika med največjima proizvajalcema tako ni bila niti tesna.

BYD je prodajo električnih avtomobilov v primerjavi z letom 2024 povečal za skoraj 28 odstotkov. BYD je skupno sicer prodal 4,5 milijona novih vozil, kjer pa so upoštevani tudi priključni hibridi.

BYD dolphin surf. Foto: BYD

Medtem ko ima Tesla z modelom Y marsikje še vedno najuspešnejši posamezni električni avtomobil - tudi v Evropi in Sloveniji - zgolj z dvema avtomobiloma na masovnem trgu ne more slediti Kitajcem. Medtem ko Tesla večino prodaje ustvari z dvema avtomobiloma, ima BYD veliko širšo ponudbo vozil. Med temi so tudi veliko cenejši avtomobili, na primer mestni malčki kot je dolphin surf. Teh so pri BYD prodali že več kot milijon.

Ker BYD izrazito povečuje delež izvoza iz Kitajske in ker Tesla ne načrtuje novih avtomobilov, se bo razlika med njima letos predvidoma le še povečala.