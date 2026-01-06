Voznik začetnik po snegu z audijem 170 namesto sto kilometrov na uro

Policisti Postaje prometne policije Celje so danes ustavili romunskega voznika osebnega vozila znamke Audi. Šlo je za voznika začetnika, ki je na viaduktu Slatina, kjer je hitrost vožnje omejena na sto, vozil 171 kilometrov na uro, so sporočili s PU Celje.

Vozniku začetniku so odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega podali obdolžilni predlog in ga privedli k sodnici za prekrške v Celju. Za omenjen prekršek je predpisana globa 1.200 evrov in izrek devet kazenskih točk.

Vožnja voznika začetnika je bila glede na vremenske razmere skrajno neodgovorna in nevarna, poudarjajo na PU Celje. Voznikom svetujejo, naj v razmerah, kot so današnje, hitrost vožnje prilagodijo razmeram in stanju na vozišču, povečajo varnostno razdaljo, zavirajo naj narahlo, z večkratnim pritiskom na stopalko, smeri vožnje pa naj ne spreminjajo sunkovito.