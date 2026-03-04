Audi je napovedal spremembo na vrhu oddelka za tehnični razvoj. Z marcem je položaj glavnega tehničnega direktorja in člana uprave prevzel Rouven Mohr, ki prihaja iz sestrske znamke Lamborghini. Na položaju bo nasledil Geoffreyja Bouquota

Pri Audi so imenovali novega vodjo tehničnega razvoja. S 1. marcem 2026 bo položaj glavnega tehničnega direktorja prevzel Rouven Mohr, dosedanji tehnični direktor pri Lamborghini. Menjava prihaja v času pospešene tehnološke preobrazbe avtomobilske industrije, ki jo zaznamujejo elektrifikacija, programsko definirana vozila in umetna inteligenca.

Foto: Audi

Tehnični razvoj je eden ključnih stebrov Audijeve strategije in nosilec znamenitega slogana “Vorsprung durch Technik”. V času, ko avtomobilska industrija pospešeno prehaja na električne pogone, programsko definirana vozila in inženiring z uporabo umetne inteligence, želi Audi dodatno okrepiti fokus na izdelkih, oblikovanju in tehnoloških inovacijah.

Rouven Mohr ima skoraj dve desetletji izkušenj znotraj koncerna Volkswagen Group. Nazadnje je kot tehnični direktor Lamborghinija vodil strategijo hibridizacije znamke in pomembno prenovo njenega modelnega portfelja. Pred tem je opravljal več vodstvenih funkcij na področju razvoja vozil, preverjanja tehnologij in nadzora emisij tako pri Audiju kot Lamborghiniju.

Mohr bo funkcijo vodje tehničnega razvoja pri Audiju uradno prevzel 1. marca 2026. Do imenovanja naslednika bo začasno nadaljeval tudi svojo vlogo tehničnega direktorja pri Lamborghiniju.