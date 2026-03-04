Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
4. 3. 2026,
6.55

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rouven Mohr Audi

Sreda, 4. 3. 2026, 6.55

25 minut

Iz Lamborghinija k Audiju

Audi dobil novega tehničnega direktorja: razvoj prevzema Rouven Mohr

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rouven Mohr Audi tehnični direktor | Rouven Mohr je novo funkcijo pri Audiju prevzel s 1. marcem. | Foto Audi

Rouven Mohr je novo funkcijo pri Audiju prevzel s 1. marcem.

Foto: Audi

Audi je napovedal spremembo na vrhu oddelka za tehnični razvoj. Z marcem je položaj glavnega tehničnega direktorja in člana uprave prevzel Rouven Mohr, ki prihaja iz sestrske znamke Lamborghini. Na položaju bo nasledil Geoffreyja Bouquota

Pri Audi so imenovali novega vodjo tehničnega razvoja. S 1. marcem 2026 bo položaj glavnega tehničnega direktorja prevzel Rouven Mohr, dosedanji tehnični direktor pri Lamborghini. Menjava prihaja v času pospešene tehnološke preobrazbe avtomobilske industrije, ki jo zaznamujejo elektrifikacija, programsko definirana vozila in umetna inteligenca.

Audi RS5 | Foto: Audi Foto: Audi Pri Lamborghiniju je vodil proces hibridizacije superšportnikov

Tehnični razvoj je eden ključnih stebrov Audijeve strategije in nosilec znamenitega slogana “Vorsprung durch Technik”. V času, ko avtomobilska industrija pospešeno prehaja na električne pogone, programsko definirana vozila in inženiring z uporabo umetne inteligence, želi Audi dodatno okrepiti fokus na izdelkih, oblikovanju in tehnoloških inovacijah.

Rouven Mohr ima skoraj dve desetletji izkušenj znotraj koncerna Volkswagen Group. Nazadnje je kot tehnični direktor Lamborghinija vodil strategijo hibridizacije znamke in pomembno prenovo njenega modelnega portfelja. Pred tem je opravljal več vodstvenih funkcij na področju razvoja vozil, preverjanja tehnologij in nadzora emisij tako pri Audiju kot Lamborghiniju.

Mohr bo funkcijo vodje tehničnega razvoja pri Audiju uradno prevzel 1. marca 2026. Do imenovanja naslednika bo začasno nadaljeval tudi svojo vlogo tehničnega direktorja pri Lamborghiniju.

Rouven Mohr Audi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.