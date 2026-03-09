Audi v Nemčiji zaprl naročila za A8 – se končuje zgodba prestižne limuzine?

Audi je v Nemčiji prenehal sprejemati naročila za Audi A8, kar nakazuje, da se življenjski cikel Audijeve paradne limuzine bliža koncu. Čeprav proizvajalec še ni uradno napovedal ukinitve modela, zaprtje naročil na domačem trgu pomeni pomemben signal, da je prihodnost modela negotova – še posebej v času, ko prodajo luksuznih limuzin vse bolj izpodrivajo SUV.

Audi je februarja letos v Nemčiji zaprl naročila za svoj paradni model A8, ki ga kupci na domačem trgu znamke ne morejo več konfigurirati. Zadnja naročila so bila oddana 18. februarja, Audi pa ni razkril, kdaj bo proizvodnja modela dokončno končana. Po navedbah predstavnika podjetja bo razpoložljivost na drugih trgih odvisna predvsem od zalog in proizvodnih kapacitet, vendar je jasno, da se aktualna generacija počasi poslavlja.

Foto: Audi

Trenutna generacija A8 (oznaka D5) je na trgu od leta 2017. Leta 2021 je model doživel prenovo, ki je prinesla osvežen videz in tehnološke izboljšave, vendar ta ni bistveno povečala prodaje. V segmentu velikih luksuznih limuzin se A8 sooča z močno konkurenco modelov mercedes-benz razreda S in BMW serije 7; Audi je sicer poskušal okrepiti svojo ponudbo tudi z izjemno podaljšano različico za kitajski trg, ki je obudila zgodovinsko ime Horch, vendar rezultati očitno niso dosegli pričakovanj.

Pri Audiju sicer ne izključujejo možnosti naslednika. Podjetje je potrdilo, da preučuje različne možnosti za prihodnji model, vendar uradne odločitve še ni. Eden izmed razlogov za zamik razvoja je tudi iskanje primerne platforme. Morebitni novi A8 bi lahko temeljil na arhitekturi Premium Platform Combustion (PPC), ki je namenjena večjim vozilom z motorji z notranjim zgorevanjem in bo uporabljena tudi pri prihodnjih generacijah modelov Q7 in Q9.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Negotovost okoli A8 je povezana tudi s širšimi spremembami v avtomobilski industriji. Audi je še pred nekaj leti napovedoval popoln prehod na električne avtomobile do začetka tridesetih let, vendar je zaradi počasnejšega sprejemanja električnih vozil strategijo nekoliko omilil. Hkrati pa prihajajo tudi strožji emisijski predpisi Euro 7, ki dodatno otežujejo razvoj novih velikih limuzin z motorji z notranjim zgorevanjem.

Poleg regulative ima velik vpliv tudi spreminjanje preferenc kupcev. Trg luksuznih limuzin se že več let krči, saj kupci vse pogosteje posegajo po prestižnih SUV ali na Kitajskem tudi luksuznih enoprostorcih. Zaradi tega proizvajalci vse težje upravičijo razvoj novih generacij klasičnih limuzin, katerih prodajne številke so bistveno nižje kot pred desetletjem.

A8 je star 22 let

Zgodba modela A8 sicer sega v leto 1994, ko je Audi predstavil prvo generacijo (D2). Ta je izstopala predvsem zaradi aluminijaste karoserije, ki je zmanjšala maso vozila in postavila nove standarde v segmentu. Naslednje generacije – D3 (2002), D4 (2009) in D5 (2017) – so postopno uvajale številne tehnološke novosti, od naprednih sistemov štirikolesnega pogona quattro do pionirskih digitalnih kokpitov in polavtonomnih voznih sistemov.

Če Audi nove generacije A8 ne potrdi kmalu, bi lahko nastala večletna vrzel v ponudbi največje Audijeve limuzine. To bi odprlo prostor za konkurente, saj Mercedes-Benz že načrtuje naslednjo generacijo razreda S okoli leta 2029, ki bo na voljo tako z motorji z notranjim zgorevanjem kot z električnim pogonom.

