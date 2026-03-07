Mercedesova ekipa je odlično začela novo sezono formule 1. George Russell in Kimi Antonelli sta si pridirkala prvo štartno vrsto na VN Avstralije. Tretji na kvalifikacijah, Isack Hadjar (Red Bull), je zaostal skoraj osem desetink. Za britanskega dirkača je to osmi najboljši štartni položaj v formuli 1, v nedeljo ob 5. uri bo štartal za šesto zmago v kraljici avtomotošporta. Italijan je bil srečen, da je sploh nastopil v kvalifikacijah, saj je na zadnjem treningu povsem raztreščil svoj dirkalnik.

Max Verstappen je po nenavadni nesreči kvalifikacije končal že v prvem delu in bo v predzadnji štartni vrsti. Foto: Reuters Da bo z novimi dirkalniki dogajanje dramatično, smo dobili potrditev že v prvi dirkaški sezoni. Sredi prvega dela kvalifikacij je na koncu štartno-ciljne ravnine zavrtelo Maxa Verstappna (Red Bull). Nenadoma mu je zablokiral zadnji del dirkalnika (tehnična težava?), odneslo mu je zadek in zletel je v peščeno izletno cono. Sam je izstopil iz dirkalnika, le malo je opletal z dlanmi in prsti. Sledila je nekajminutna prekinitev. To je bila dobra novica za Kimija Antonellija (Mercedes), saj so njegovi mehaniki dobili nekaj dodatnega časa in zakrpali srebrno puščico, ki jo je razbil na tretjem prostem treningu. Najhitrejši čas prvega dela kvalifikacij je postavil George Russell (Mercedes). Fernando Alonso (Aston Martin) je zaostal samo 2,4 desetinke in končal kvalifikacije na 17. mestu. Tudi nova ekipa Cadillac si ni zagotovila napredovanja. Lance Stroll (Aston Martin) in Carlos Sainz (Williams) pa nista dirkala zaradi porodnih težav novih dirkalnikov.

Gabriel Bortoleto je z Audijem navdušil s prebojem v deseterico, a mu je obenem odpovedal dirkalnik. Foto: Guliverimage Malo mirnejši je bil drugi del kvalifikacij, Russell pa je bil znova s pol sekunde prednosti najhitrejši. S prebojem v deseterico sta se izkazala oba dirkača ekipe Racing Bulls, pa tudi Gabriel Bortoleto (Audi). Audi, ki je nasledil ekipo Sauber, je dobro izdelal svoj prvi pogonski sklop. Imajo pa še porodne težave: Bortoleto je zaradi okvare obstal na uvozu v bokse in tretjega dela kvalifikacij ni mogel odpeljati. Nico Hülkenberg (Audi) je na 11. mestu zaostal sekundo in tri desetinke. Od kvalifikacij so se v drugem delu poslovili še dirkači Haasa, Alpina in Alex Albon (Williams), ki za zdaj ostajajo za prvo šesterico ekip.

Isack Hadjar je dosegel tretji čas kvalifikacij. Foto: Reuters Drugo rdečo zastavo smo videli na samem začetku odločilnega dela kvalifikacij. Mercedesovi mehaniki so na Antonellijevem dirkalniku pozabili enega od hladilnih sistemov, ki je na stezi odletel z dirkalnika. Nekaj sekund zatem ga je povozil Lando Norris (McLaren) in razbite koščke je razmetalo po celotni stezi. Nato je padla odločitev o štartnih mestih. Razred zase sta bila Russell in Antonelli. Tretji Isack Hadjar (Red Bull) je zaostal skoraj osem desetink. Le nekaj tisočink za njim pa so bili Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri, Lando Norris (McLaren) in Lewis Hamilton (Ferrari).

VN Avstralije, kvalifikacije:



1. George Russell (Mercedes) 1:18,518

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,293

3. Isack Hadjar (Red Bull) +0,785

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,809

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,862

6. Lando Norris (McLaren) +0,957

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,960

8. Liam Lawson (Racing Buls) +1,476

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2,279

10. Gabriel Bortoleto (Audi) brez časa



11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Pierre Gasly (ALpine)

15. Alex Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)



17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

Brez časa: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)

Silovito trčenje Antonellija na zadnjem treningu

Kimi Antonelli je razbil svoj dirkalnik na tretjem treningu. Foto: Guliverimage Zadnji prosti trening je v soboto opoldne dobil Russell. Odpeljal je čas 1:19,053, kar je bilo precej hitreje od petkovih rezultatov. Dirkača Ferrarija sta na drugem in tretjem mestu zaostala več kot šest desetink, četrti Piastri pa že celo sekundo. A dogajanje je zaznamovalo silovito trčenje Antonellija, ki je ob tem utrpel silo 17 G. Mladi Italijan je iz razbitin izstopil nepoškodovan. Nesreča se je zgodila na izvozu iz prve šikane in le 10 minut pred koncem treninga, kar pomeni, da so imeli Mercedesovi mehaniki manj kot tri ure, da dirkalnik z rezervnimi deli sestavijo za kvalifikacije. Alonso je z nekonkurenčnim Astonom Martinom, ki ima velike težave s Hondinim pogonskim sklopom, odpeljal 20 krogov in zaostal slabe štiri sekunde.