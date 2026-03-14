Kljub drami v Mercedesovi garaži bosta obe srebrni puščici v prvi štartni vrsti tudi na nedeljski veliki nagradi Kitajske. Prvi "pole position" v formuli 1 si je pridirkal najstnik Kimi Antonelli. Uspelo mu je kot najmlajšemu v zgodovini. George Russell, zmagovalec Melbourna in šprinterske dirke v Šanghaju, je v zadnjih trenutkih kvalifikacij odpeljal drugi čas, potem ko je mehanikom še pravočasno uspelo popraviti njegov dirkalnik. V drugi vrsti bosta v nedeljo ob 8.00 oba Ferrarijeva dirkača, v tretji pa oba McLarnova.

Kimi Antonelli je dobil kvalifikacije v Šanghaju. Foto: Reuters Devetnajstletni Kimi Antonelli (Mercedes) je postal najmlajši v zgodovini s prvim štartim položajem v kraljici avtomotošporta. Italijanski talent je vzel rekord, ki ga je imel Sebastian Vettel. A v Mercedesovi garaži je bilo tokrat tudi nekaj drame. Že ob koncu drugega dela kvalifikacij je George Russell (Mercedes) tarnal, da z dirkalnikom nekaj ni v redu. Na začetku odločilnega dela mu je menjalnik ostal v prestavi. Uspelo mu je, da se je vrnil v garažo, mehaniki pa so morali najti rešitev v manj kot deset minutah. Poskušali so tudi z menjavo volana. Uspelo jim je! Še pravočasno, da se vrnil na stezo in z dvema desetinkama zaostana za Antonellijem dosegel drugi čas kvalifikacij.

Sebastian Vettel je imel ob prvem prvem štartnem položaju v Monzi leta 2008 21 let in 72 dni, Andrea Kimi Antonelli je star 19 let in 201 dan.

Oscar Piastri in Lando Norris sta si pridirkala tretjo vrsto. Foto: Reuters V drugi vrsti bosta v nedeljo ob 8.00 po srednjeevropskem času Lewis Hamilton in Charles Leclerc (Ferrari). V zadnjem delu kvalifikacij sta lovila dirkalnik v zavojih. Na dirki se zdi Ferrarijev dirkalnik še boljši. Precej boljši kot na VN Avstralije prejšnjo nedeljo pa je McLaren. Malo v šali malo zares: morda jim je Mercedes le dostavil navodila za uporabo pogonskega sklopa. Oscar Piastri in Lando Norris sta za peto in šesto štartno mesto zaostala pol sekunde. Medtem pa Red Bull, ki letos motorje izdeluje sam s pomočjo Forda, zaostaja za prvo trojico ekip, Max Verstappen na osmem štartnem položaju zaostaja skoraj sekundo.

Gabriel Bortoleto bi morda prišel med najboljših deset, a se je zavrtel v zadnjem zavoju. Foto: Reuters Red Bullova dirkača sta se komaj prebila v prvo deseterico. Isack Hadjar je imel še nekaj sreče, da se je Gabriel Bortoleto (Audi), ko je bil v drugem delu kvalifikacij na poti, da ga prehiti, zavrtel v zadnjem zavoju. Audi, ki je nasledil ekipo Sauber, je pozitivno presenečenje začetka nove sezone. Njihov novi pogonski sklop deluje dobro, Bortoleto celo napoveduje, da bo prej ali slej najboljši. Nico Hülkenberg (Audi) je končal na 11. mestu, le dve tisočinki za prvo deseterico. Bolje kot v Melbournu v Šanghaju kaže ekipi Alpine, Pierre Gasly se je prebil v deseterico. Podobno kot McLaren tudi oni zdaj že nekoliko bolje poznajo delovanje Mercedesovega motorja. Navdušuje tudi mladi Oliver Bearman (Haas), ki se je prav tako zanesljivo prebil med 10.

VN Kitajske, kvalifikacije:



1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:32,064

2. George Russell (Mercedes) +0,222

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,351

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,364

5. Oscar Piastri (McLaren) 0,486

6. Lando Norris (McLaren) +0,544

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,809

8. Max Verstappen (Red Bull) +0,938

9. Isack Hadjar (Red Bull) +1,057

10. Oliver Bearman (Haas) +1,228



11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Franco Colapinto (Alpine)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Gabriel Bortoleto (Audi)



17. Carlos Sainz (Williams)

18. Alex Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Sergio Perez (Cadillac).

Tri ekipe občutno počasnejše

Williamsov dirkalnik kljub Mercedesovemu pogonskemu sklopu na začetku sezone ni konkurenčen. Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij, ko je bil najhitrejši Leclerc, so bile razlike zelo majhne. Šesternajsterica je bila v razmaku vsega sekunde. V negativni smeri odstopajo samo dirkači ekip Williams, Aston Martin in Cadillac, ki so si znova razdelili zadnjih šest štartnih mest. Najboljši med njimi je bil Carlos Sainz (Williams) na 17. mestu. Williamsov dirkalnik je pretežak, tako da mu ne pomaga niti Mercedesov pogonski sklop. Aston Martin ima velike težave s Hondinim motorjev, Cadillac pa je povsem nova ekipa.