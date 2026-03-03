Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
3. 3. 2026,
7.43

Osveženo pred

1 minuta

Torek, 3. 3. 2026, 7.43

1 minuta

Po trčenju se je traktor prevrnil, voznik je zaradi hudih poškodb umrl

Avtor:
Na. R.

Policijski trak | Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 85 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, devet nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 45 kršitev javnega reda in miru ter 38 kaznivih dejanj. | Foto STA

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 85 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, devet nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 45 kršitev javnega reda in miru ter 38 kaznivih dejanj.

Foto: STA

V ponedeljek se je pri naselju Lešnica na regionalni cesti Novo mesto-Otočec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 51-letni voznik, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Voznik osebnega vozila škoda rapid je vozil iz smeri Novega mesta proti Otočcu in okoli 18.14 trčil v zadnji del traktorja znamke Zetor, ki ga je v isti smeri pred njim vozil 51-letni moški.

Po trčenju je traktor zaneslo z vozišča, kjer se je prevrnil na streho in zagorel. Med prevračanjem je voznik padel iz traktorja in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

