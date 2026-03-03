Po trčenju se je traktor prevrnil, voznik je zaradi hudih poškodb umrl

V ponedeljek se je pri naselju Lešnica na regionalni cesti Novo mesto-Otočec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 51-letni voznik, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Voznik osebnega vozila škoda rapid je vozil iz smeri Novega mesta proti Otočcu in okoli 18.14 trčil v zadnji del traktorja znamke Zetor, ki ga je v isti smeri pred njim vozil 51-letni moški.

Po trčenju je traktor zaneslo z vozišča, kjer se je prevrnil na streho in zagorel. Med prevračanjem je voznik padel iz traktorja in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.