Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
6. 1. 2026,
14.45

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Teja Goršič

Torek, 6. 1. 2026, 14.45

15 minut

Košarkarske legionarke

Teja Goršič do prve lovorike v Izraelu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Teja Goršič | Teja Goršič se je v Izraelu veselila pokalnega naslova. | Foto Aleš Fevžer

Teja Goršič se je v Izraelu veselila pokalnega naslova.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska košarkarica Teja Goršič se je v Izraelu veselila pokalnega naslova. Na dobri poti do enakega uspeha je v Italiji Jessica Shepard. Teja Oblak je s soigralkami ugnala ekipo nekdanjega selektorja Slovenije Georgiosa Dikaulakosa, dobro je igrala tudi večina slovenskih reprezentantk, so sporočili iz slovenske zveze.

Goršič je prišla do prve lovorike v sezoni. Njen Maccabi Ramat Gan je po preobratu v zadnji četrtini s 66:62 ugnal Hapoel Rishon in osvojil izraelski pokal. Slovenska reprezentantka se je tokrat bolj kot igri v napadu posvečala obrambnim nalogam in v statistiko vpisala štiri skoke. Maccabi je nekaj dni kasneje zabeležil še 14. prvenstveno zmago in neporažen prepričljivo vodi na lestvici. S 76:69 je premagal Maccabi Karmiel, Goršič je zbrala šest točk, dva skoka in tri podaje.

Na poti do pokalne lovorike je v Italiji Shepard. Famila Schio je v četrtfinalu zaključnega turnirja s 96:57 izločil Roseto in v polfinalu z 88:56 še Dinamo Sassari. Američanka s slovenskim potnim listom je bila na obeh tekmah prepričljivo najboljša posameznica na parketu kljub dejstvu, da je igrala zgolj 16 oziroma 17 minut. V četrtfinalu je zbrala 21 točk, osem skokov in tri podaje ter v polfinalu z dvojnim dvojčkom 21 točk, 11 skokov in podajo.

Pokalni dvoboj je v Nemčiji odigrala tudi Lea Debeljak in za napredovanje Marburga, ki je bil z 91:51 boljši od Würzburga, prispevala 13 točk, štiri skoke in dve podaji.

Kapetanka reprezentance Oblak je po prepričljivi gostujoči zmagi Galatasaraya s 95:70 nad Melikgazijem zbrala štiri točke, tri skoke in pet podaj. Nato je na tekmi v Istanbulu z Mersinom domača ekipa prepričljivo slavila z 79:68. Oblak je odlično vodila igro svoje ekipe in v 26 minutah v statistiko vpisala deset točk, štiri skoke in pet podaj.

Uspešen uvod v leto za Friškovec

Sopron je koledarsko leto v madžarskem prvenstvu začel z zmago, Zala Friškovec je za zmagovalke zbrala 13 točk, sedem skokov in podajo. S podobno statistiko se je izkazala Mojca Jelenc, a njenih 13 točk, osem skokov in podaja ni zadostovalo za zmago. Csata je UNI Gyor ugnala z 88:82.

Zala Friškovec | Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Zala Friškovec Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tesen poraz je v Španiji doživela Ajša Sivka. Tekmo je začela v prvi postavi in vknjižila tri skoke. Joventut je z 62:66 premoč moral priznati Ferrolu.

Niz treh porazov je v litovskem prvenstvu prekinila Tjaša Turnšek. LCC Klajpeda je v gosteh s 86:69 ugnala Panevezus, Turnšek se je izkazala z 19 točkami, šestimi skoki in dvema podajama. Tesne zmage se je veselila Hana Ivanuša, ki je dosegla sedem točk, devet skokov in podajo. BBC Troistorrents je bil s 67:64 boljši od Heliosa.

Do dveh zmag je na Češkem prišla Ajda Burgar. Basketball Brandys je z 81:77 ugnal Hradec Kralove ter s 74:65 Slovanko. Organizatorka igre je na prvi tekmi zabeležila sedem točk, tri skoke, podajo in sedem ukradenih žog ter na drugi štiri točke, štiri skoke in podajo.

Novo koledarsko leto je v ZDA uspešno začela tudi Sara Sambolić. Univerza Michigan State je vknjižila še drugo in tretjo zmago v konferenci big 10 ter trenutno zaseda četrto mesto. Mlada Slovenka je na prvi tekmi dosegla sedem točk ter na drugi vpisala štiri skoke.

Preberite še:

slovenska košarkarska reprezentanca, Alen Omić
Sportal Slovenski košarkarji spet blesteli v evropskih ligah
finale DP Cedevita Olimpija Jaka Blažič Blaž Mahkovic
Sportal Kapetan zapušča Domžale in se seli k tekmecem
Cedevita Olimpija : Budućnost, Nikos Chougkaz
Sportal Grk zapušča Ljubljano, Cedeviti Olimpiji odškodnina
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Teja Goršič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.