Teja Goršič do prve lovorike v Izraelu

Slovenska košarkarica Teja Goršič se je v Izraelu veselila pokalnega naslova. Na dobri poti do enakega uspeha je v Italiji Jessica Shepard. Teja Oblak je s soigralkami ugnala ekipo nekdanjega selektorja Slovenije Georgiosa Dikaulakosa, dobro je igrala tudi večina slovenskih reprezentantk, so sporočili iz slovenske zveze.

Goršič je prišla do prve lovorike v sezoni. Njen Maccabi Ramat Gan je po preobratu v zadnji četrtini s 66:62 ugnal Hapoel Rishon in osvojil izraelski pokal. Slovenska reprezentantka se je tokrat bolj kot igri v napadu posvečala obrambnim nalogam in v statistiko vpisala štiri skoke. Maccabi je nekaj dni kasneje zabeležil še 14. prvenstveno zmago in neporažen prepričljivo vodi na lestvici. S 76:69 je premagal Maccabi Karmiel, Goršič je zbrala šest točk, dva skoka in tri podaje.

Na poti do pokalne lovorike je v Italiji Shepard. Famila Schio je v četrtfinalu zaključnega turnirja s 96:57 izločil Roseto in v polfinalu z 88:56 še Dinamo Sassari. Američanka s slovenskim potnim listom je bila na obeh tekmah prepričljivo najboljša posameznica na parketu kljub dejstvu, da je igrala zgolj 16 oziroma 17 minut. V četrtfinalu je zbrala 21 točk, osem skokov in tri podaje ter v polfinalu z dvojnim dvojčkom 21 točk, 11 skokov in podajo.

Pokalni dvoboj je v Nemčiji odigrala tudi Lea Debeljak in za napredovanje Marburga, ki je bil z 91:51 boljši od Würzburga, prispevala 13 točk, štiri skoke in dve podaji.

Kapetanka reprezentance Oblak je po prepričljivi gostujoči zmagi Galatasaraya s 95:70 nad Melikgazijem zbrala štiri točke, tri skoke in pet podaj. Nato je na tekmi v Istanbulu z Mersinom domača ekipa prepričljivo slavila z 79:68. Oblak je odlično vodila igro svoje ekipe in v 26 minutah v statistiko vpisala deset točk, štiri skoke in pet podaj.

Uspešen uvod v leto za Friškovec

Sopron je koledarsko leto v madžarskem prvenstvu začel z zmago, Zala Friškovec je za zmagovalke zbrala 13 točk, sedem skokov in podajo. S podobno statistiko se je izkazala Mojca Jelenc, a njenih 13 točk, osem skokov in podaja ni zadostovalo za zmago. Csata je UNI Gyor ugnala z 88:82.

Zala Friškovec Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tesen poraz je v Španiji doživela Ajša Sivka. Tekmo je začela v prvi postavi in vknjižila tri skoke. Joventut je z 62:66 premoč moral priznati Ferrolu.

Niz treh porazov je v litovskem prvenstvu prekinila Tjaša Turnšek. LCC Klajpeda je v gosteh s 86:69 ugnala Panevezus, Turnšek se je izkazala z 19 točkami, šestimi skoki in dvema podajama. Tesne zmage se je veselila Hana Ivanuša, ki je dosegla sedem točk, devet skokov in podajo. BBC Troistorrents je bil s 67:64 boljši od Heliosa.

Do dveh zmag je na Češkem prišla Ajda Burgar. Basketball Brandys je z 81:77 ugnal Hradec Kralove ter s 74:65 Slovanko. Organizatorka igre je na prvi tekmi zabeležila sedem točk, tri skoke, podajo in sedem ukradenih žog ter na drugi štiri točke, štiri skoke in podajo.

Novo koledarsko leto je v ZDA uspešno začela tudi Sara Sambolić. Univerza Michigan State je vknjižila še drugo in tretjo zmago v konferenci big 10 ter trenutno zaseda četrto mesto. Mlada Slovenka je na prvi tekmi dosegla sedem točk ter na drugi vpisala štiri skoke.

