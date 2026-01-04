35-letni Kranjčan, ki je v dresu Domžalčanov v več epizodah pustil skoraj 10 polnih sezon, se seli k novomeški Krki. "Klub in igralec se razhajata več kot prijateljsko in na pobudo igralca, ki je prejel ponudbo ABA ligaša in je ni želel zavrniti. Poleg tega bo domžalski klub za njegov odhod prejel tudi dogovorno odškodnino," so sporočili iz Domžal.

"Od Kansai Heliosa se poslavljam s težkim srcem. Klub mi je v preteklih letih dal izjemno veliko tako na športnem kot na osebnem področju. Hvaležen sem vsem soigralcem, trenerjem, strokovnemu štabu, ljudem v klubu in navijačem, ki so s svojo energijo ustvarjali odlično okolje, kjer sem lahko igral dobro desetletje. Pred mano je priložnost, ki jo v tej fazi kariere moram izkoristiti, zato se tudi KK Krki zahvaljujem za zaupanje. Kansai Heliosu želim nadaljevanje uspešne zgodbe, ki bi si jo ta klub s svojim delom in tradicijo zaslužil," je ob tem dejal Mahkovic.

Trener Jure Močnik je dodal: "Odhod igralca, kot je Mahkovic, se nam bo seveda zelo poznal, a ko je izrazil željo po odhodu k ABA1 ligašu, kot trener nisem imel večjih pomislekov. Pravilno je, da se igralcu to omogoči. Njegov odhod bomo skušali nadomestiti, a konkretnih odločitev glede morebitnih okrepitev še nimamo, zato za enkrat nadaljujemo sezono z obstoječo, mlado postavo."

"Dobri kompromisi so pomemben in nujen del poslovne plati športa. Blaž Mahkovic je v preteklih letih že imel nekaj podobnih priložnosti, a se skupaj s klubom nikoli nismo odločili za tovrsten korak. Tokrat je položaj nekoliko drugačen. Igralec je bil v zadnjem letu veljavne pogodbe. Njegova želja po prestopu je bila močna, priložnost predobra, ob tem pa smo se z vodstvom Krke lahko hitro dogovorili tudi za ustrezno kompenzacijo. Ekipo bomo v prihodnje skušali okrepiti v skladu s finančnimi zmožnostmi kluba. Blažu se tako osebno kot v imenu kluba zahvaljujem za odlično sodelovanje v več različnih epizodah," pa je ob spremembi v klubu povedal direktor kluba, Matevž Zupančič.

Preberite še: