Avtor:
STA

Sreda,
11. 3. 2026,
13.38

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Tabea Dolžan

Sreda, 11. 3. 2026, 13.38

1 ura, 27 minut

Paraolimpijske igre

Tabea Dolžan 11. na desetkilometrski paraolimpijski preizkušnji

STA

Tabea Dolžan, paraolimpijske igre | Foto Reuters

Foto: Reuters

Dolžan je v Italiji prvič v karieri nastopila na največjem tekmovanju za športnike invalide. Prvi dosežek je bil v torek 17. mesto v sprintu, ko se ni uvrstila v polfinale najboljših 12.

Slovenska smučarska tekačica Tabea Dolžan je končala paraolimpijske nastope na igrah v Milanu in Cortini. Na današnji tekmi na deset kilometrov v klasični tehniki je zasedla 11. mesto. Naslov prvakinje si je pritekla Američanka Sydney Peterson.

Danes jo je čakal še težji del njene naloge na tekaških prizoriščih v Teseru. Zahtevne proge, tekačice so morale opraviti štiri kroge po 2,5 kilometra, predvsem pa štirikratne ponovitve zahtevnega vzpona, se je debitantka na igrah lotila pogumno.

Tudi vremenske razmere so bile danes drugačne, potem ko so imeli udeleženci zadnje dni še lepo sončno vreme, je danes tekma potekala v precej spomladanskih razmerah na razmehčani progi ob oblačnem vremenu.

V skupini tekmovalk v stoječi konkurenci (na tekaških tekmah nastopajo še v konkurenci sedečih ter slepi in slabovidni) je začela na 12. mestu; na tem je tudi ostala po prvih treh vmesnih časih, pozneje pa je eno mesto pridobila zaradi odstopa Nemke Kathrin Marchand.

Tabea Dolžan | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA

"Zadovoljna sem s svojim nastopom"

"Težko je bilo. Proga je bila sicer v redu, razen v zadnjih dveh krogih, ko je bila bolj zvožena. Zadovoljna sem s svojim nastopom, v vsakem od krogov sem imela konstanten ritem," je za slovensko krovno zvezo svojo drugo in zadnjo paraolimpijsko tekmo v Italiji ocenila 21-letnica, ki je v Milanu in Cortini postala sploh prva slovenska udeleženka na zimskih izvedbah iger, doslej so Slovenijo zastopali samo tekmovalci.

"Slišala sem tudi družino in prijatelje v vsakem krogu, hvala," je še dodala Dolžan, ki so jo njeni najbližji prišli spodbujat v Tesero.

Trener Erik Raduha je bil zadovoljen z njenim nastopom in pristopom: "To je bila zanesljivo njena najtežja tekma, ki se je je udeležila, tako po razdalji, po profilu proge in zahtevnosti snežnih razmer. Iz kroga v krog je imela približno isti ritem, čeprav je bila proga vse slabša in je bilo na njej več tekmovalcev."

Sezona je bila boljša kot minule

"Sezona je bila boljša kot minule, tako z vidika treninga kot udeležb na tekmah. Za naprej pa je še precej rezerv, tako pri treningu kot pri tekmovalnem ritmu v sezoni," je Raduha že pogledal na naslednje tekme.

V boju za medalje je bila odločitev zelo tesna; na koncu je Američanka slavila preračunano le za 2,6 sekunde (doseženi časi se uskladijo še z odstotkovnim faktorjem posameznih tekmovalcev) pred Norvežanko Vilde Nilsen, dobri dve minuti pa je na tretjem mestu zaostala Kanadčanka Brittany Hudak.

Za zlato Američanko je bil današnji uspeh prva zmaga na igrah v posamični konkurenci, ima še eno ekipno zlato in dve srebrni. Srebrna je bila tudi na torkovem sprintu.

Današnji nastop Dolžan je bil tretji in predzadnji na igrah za slovensko ekipo. Začel je alpski smučar Jernej Slivnik, ki je v ponedeljek prvič na igrah tekmoval v hitrih disciplinah in na superveleslalomski tekmi končal na 18. mestu. Po obeh tekaških tekmah Dolžan pa bo Slivnik po četrtku, ko slovenskih nastopov ne bo, v petek startal še v veleslalomu.

paraolimpijske igre Tabea Dolžan
