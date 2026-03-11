Vasilis Spanulis ni več trener Monaca

Grk Vasilis Spanulis ni več trener košarkarskega evroligaša Monaca, je po sporazumni prekinitve pogodbe na družbenih omrežjih sporočil klub iz kneževine. Nekdanji odlični košarkar je vodenje Monaca prevzel konec novembra 2024 in ga minulo sezono popeljal na zaključni turnir evrolige.

Monaco je pod vodstvom slovitega Grka izgubil sedem od zadnjih osmih tekem evroligaške sezone ter z razmerjem zmag in porazov 16-14 zdrsnil na deveto mesto razpredelnice. V francoskem prvenstvu vodi z 18 zmagami in dvema porazoma.

Spanulis sicer ni ostal brez službe, saj je od oktobra 2023 tudi selektor grške reprezentance, s katero je kot igralec osvojil zlato kolajno na EP 2005, srebro na SP 2006 in bron na EP na Poljskem 2009.

Na najvišji ravni evropske košarke je s Panathinaikosom (2009) in Olympiakosom (2012, 2013) osvojil tri naslove v evroligi in bil najkoristnejši igralec zaključnih turnirjev. Osemkrat so ga izbrali tudi v eno od dveh najboljših peterk lige.

Sedemkrat je bil grški prvak bodisi s Panathinaikosom (2006, 2008, 2009, 2010) bodisi z Olympiakosom (2012, 2015, 2016). Preizkusil se je tudi v ligi NBA pri Houston Rockets (2006/07).

Po koncu 22-letne igralske kariere se je med letoma 2022 in 2024 najprej dokazoval kot trener Peristerija, vmes je prevzel Grčijo, konec leta 2024 pa Monaco.

V svoji prvi sezoni je klub iz kneževine popeljal na zaključni turnir, to se je zgodilo šele drugič v zgodovini. V finalu je moral Monaco priznati premoč Fenerbahčeju (70:81).

