Real in PSG sta se pošteno namučila, v Italiji je bilo dramatično. Na obeh tekmah.

Znani so vsi udeleženci osmine finala. Med najboljših 16 so se kot zadnji uvrstili še Real Madrid, PSG, Atalanta in Galatasaray. Beli baletniki so po preobratu z 2:1 ugnali Benfico, na dvoboju pa je delil pravico Slavko Vinčić. Parižani so se z Monacom razšli brez zmagovalca (2:2), Atalanta je v infarktnem srečanju z zadetkom v izdihljajih sodnikovega podaljška za 4:1 izločila Borussio Dortmund, Juventus pa je bil blizu čudežnemu podvigu, saj je z igralcem manj dobil redni del s 3:0 in izsilil podaljšek, nato pa le plačal davek utrujenosti, kar je Galatasaray izkoristil, dosegel dva zadetka in napredoval (3:2).

Sreda, 25. februar

Vinicius znova ponagajal Benfici

Beli baletniki nadaljujejo bogato tradicijo in imeniten niz. Vse od leta 1997 nastopajo redno v osmini finala lige prvakov. Tako bo tudi v tej sezoni, saj so v kvalifikacijah za preboj med najboljših 16 po hudem boju izločili Benfico. Real je v Madridu branil tesno prednost s prve tekme v Lizboni (1:0). Beli baletniki so takrat premagali orle z 1:0, zmagoviti zadetek pa je z evrogolom dosegel Vinicius Jr., a nato s slavjem spravil ob živce občinstvo. S tribun so nanj poleteli različni predmeti, na zelenici naj bi bil tarča rasističnih zbadljivk. Pozneje je bil zaradi protestov pri sodnikih izključen še Jose Mourinho, tako da sloviti Portugalec na povratni tekmi ni mogel voditi moštva na stadionu, kjer je pred dobrim desetletjem vodil zvezdnike Reala. Benfica ni mogla računati tudi na Gianluco Prestiannija, ki ga je zaradi domnevnih rasističnih opazk Uefa začasno suspendirala.

Rafa Silva je zatresel mrežo Benfice v 14. minuti, a je sledilo izenačenje že čez dve minuti. Foto: Reuters

Dvoboj se je vseeno bolje začel za goste iz Lizbone. Mreža Reala, za katerega ni mogel zaigrati prvi strelec lige prvakov Kylian Mbappe, se je zatresla že v 14. minuti. Benfico je popeljal v vodstvo Rafa Silva, a so se gostje veselili le dve minuti. Kaj kmalu je izenačil Aurelien Tchouameni (1:1), kraljevi klub se je znova znašel v prednosti. Dinamično srečanje, polno priložnosti na obeh straneh, dolgo časa ni postreglo s spremembo rezultata. Na vratih Reala je blestel Thibaut Courtois.

Raul Asencio jo je huje skupil v trku s soigralcem. Foto: Reuters V 74. minuti je prišlo do mučnih scen, saj se je huje poškodoval Raul Asencio. Skupil jo je v trku s soigralcem Eduardom Camavingo. Padel je na tla in obležal. Sledil je daljši premor, v katerem so ga pregledovali zdravniki, nato pa so ga previdno odnesli z igrišča na nosilih.

Le nekaj minut pozneje je navijače Reala v boljšo voljo spravil Vinicius Jr. Podobno kot na prvi tekmi je zatresel mrežo Benfice. Protinapad je sklenil z imenitnim strelom po tleh, s katerim je belim baletnikom zagotovil še drugo zmago nad Benfico.

Vinicius Jr. se je vpisal na seznam strelcev na obeh tekmah z Benfico. Foto: Reuters

Evropska nogometna zveza (Uefa) je nalogo sojenja na odmevni tekmi zaupala 46-letnemu slovenskemu sodniku Slavku Vinčiću. Mariborčan je četrtič sodil Realu. Kraljevi klub je na omenjenih tekmah trikrat zmagal, enkrat pa izgubil. Navijači Reala se najraje spominjajo 1. junija 2024, ko je Vinčić dosegel vrhunec svoje sodniške kariere in delil pravico v finalu lige prvakov. Real je takrat na Wembleyju premagal Borussio Dortmund z 2:0, končni rezultat pa je postavil prav Vinicius Jr., osrednji junak obeh letošnjih zmag nad Benfico.

Atalanta rešila čast italijanskega nogometa

Zmagoviti zadetek za Atalanto je z bele točke dosegel Srb Lazar Samardžić. Foto: Reuters Dvoboj v Bergamu je ponudil razburljivo nogometno dramo. Čeprav je Borussia Dortmund na stadionu Gewiss branila lepo prednost (2:0), se je njena mreža zatresla že po petih minutah. Nekdanji klub Josipa Iličića se pri tem ni ustavil in že v prvem polčasu izničil zaostanek iz Porurja. V polno sta zadela Gianluca Scamacca in Davide Zappacosta.

Nemci so imeli v 49. minuti izvrstno priložnost prek Serhouja Guirassyja, a se je izkazal vratar gostiteljev Marco Carnesechi. Štiri minute pozneje je imela Atalanta srečo, Maximilian Beier je zatresel vratnico. Veliko dela pa je imel tudi vratar gostov Gregor Kobel.

V 57. minuti je Hrvat Mario Pašalić popeljal Atalanto v vodstvo s 3:0 in spravil v godljo svojega rojaka Nika Kovača, trenerja Borussie. Nemški velikan se je tako nahajal pred bolečim izpadom, a je rezervist Karim Adeyemi le pet minut po vstopu v igro znižal na 1:3. Tako je v Bergamu dišalo po podaljšku, globoko v sodnikovem podaljšku pa si je neumnost privoščil Ramy Bensebaini.

Lazar Samardžić je izkoristil kazenski strel, ki ga je sodnik dosodil po prekršku nad Nikolo Krstovićem, ki je prejel boleč udarec v glavo. Foto: Reuters Pašalić je krenil v protinapad, z leve poslal predložek v kazenski strel, kjer pa je Alžirec z nogometnim čevljem udaril v glavo Nikolo Krstovića. Po posredovanju VAR je sodnik pokazal rdeči karton nogometašu Borussie, nato pa je Lazar Samardžić, igrala se je že osma minuta sodnikovega podaljška, z drzno, a vrhunsko natančno izvedeno 11-metrovko popeljal Atalanto do neulovljivega vodstva s 4:1.

Sodnik je le nekaj sekund pozneje označil konec, Atalanti je uspel izjemen preobrat, evropski podprvak iz leta 2024 pa je nepričakovano ostal brez napredovanja v osmino finala. To je velik neuspeh za nemškega velikana, ki ga konec tedna v bundesligi čaka veliki derbi z vodilnim Bayernom. Atalanta je tako rešila čast italijanskega nogometa.

Raffaele Palladino je še lani vodil Fiorentino, v tej sezoni pa je Atalanto popeljal med 16 najboljših v Evropi. Foto: Reuters

Po torkovem razočaranju Interja na San Siru proti norveškemu prvaku Bodo/Glimt (1:2) bi se namreč lahko uresničil črni scenarij, ko bi osmina finala lige prvakov v tej sezoni minila brez enega samcatega predstavnika serie A. To bi bil hud udarec za slovenske zahodne sosede. Italijanski prvak Napoli se sploh ni uvrstil med 24 najboljših v ligaškem delu lige prvakov, Inter je senzacionalno podpisal predajo proti Bodo/Glimtu, dan pozneje pa je proti Galatasarayu izpadel še Juventus.

Juventus naskakoval čudež, a so se Turki le prebudili

Veselje Turka Kenana Yildiza (Juventus) po tretjem zadetku Stare dame, s katero so gostitelji izsilili podaljšek. Foto: Reuters

Juventus je za napredovanje potreboval manjši čudež. Stara dama je prejšnji teden v vročem Istanbulu prejela kar pet zadetkov (2:5). Zato je potrebovala vsaj tri zadetke, da bi izsilila podaljšek. Trener Luciano Spalletti je še toliko bolj pogrešal poškodovana Dušana Vlahovića in Arkadiusza Milika ter kaznovana Andreo Cambiasa in Juana Cabala. Gostitelje vseeno to ni zmotilo, da so se pogumno lotili izziva.

Prvi polčas so dobili z 1:0, ko je z bele točke zadel Manuel Locatelli, v nadaljevanju pa povsem nadigrali nenevarne goste iz Turčije. Čeprav so na začetku drugega dela po rdečem kartonu izgubili branilca Lloyda Kellyja, so ob bučni podpori navijačev nadaljevali z napadalno igro. V 70. minuti je čudežni preobrat napovedal branilec Federico Gatti, v 82. minuti pa so tribune norele od navdušenja, saj je Juventus z igralcem manj povišal prednost na 3:0 in s tem izsilil podaljšek. Tretji gol je dosegel Weston McKinnie.

Victor Osimhen je rešil Galatasaray v podaljšku. Foto: Reuters

Utrujenost pa je v podaljšku vendarle opravila svoje. V 96. minuti je Edon Zhegrova resda zapravil izjemno priložnost za nov gol Juventusa, a se je nato v napadu turškega prvaka le prebudil Victor Osimhen, ki odlično pozna stadion v Torinu. Ob koncu prvega dela podaljška je Nigerijec znižal na 1:3, ko pa je njegov soigralec Baris Yilmaz proti koncu srečanja znižal na 2:3, je bilo upanja v čudežni preobrat Juventusa konec.

Juventus je po polomu v Turčiji padel v krizo, konec prejšnjega tedna je doma izgubil v serie A proti Comu z 0:2. Neuspešen je bil tudi Galatasaray. Na domačem prvenstvu je ostal praznih rok proti Konyasporju (0:2), njegovo mrežo je zatresel tudi slovenski reprezentančni napadalec Blaž Kramer. Turški prvak si je s "sladkim" porazom v Torinu vendarle zagotovil lepšo prihodnost, Juventus pa se bo lahko po izpadu iz Evrope osredotočil le na nastope v domačem prvenstvu, kjer mu grozi, da bi lahko ostal brez vstopnice za ligo prvakov.

Monaco namučil evropskega prvaka

Marquinhos in Joao Neves sta tako proslavljala izenačenje na 1:1. Foto: Reuters Prvi vsefrancoski obračun branilca naslova PSG in Monaca se je končal s 3:2, tokrat pa je bilo še bolj izenačeno. Dvoboj na Parku princev se je končal z 2:2. Monačani so dobili prvi polčas z golom Maghnesa Aklioucha v 45. minuti. V 58. minuti pa je bil pri gostih izključen Mamadou Coulibaly, kar sta takoj kaznovala Marquinhos v 60. in Hviča Kvarachelia v 66. minuti za preobrat. Kljub igralcu manj je Monacu še uspelo zadeti v prvi minuti sodniškega dodatka, strelec je bil Jordan Teze, za kaj več pa mu je zmanjkalo tako moči kot tudi časa.

Parižani so tako že drugo leto zapored v kvalifikacijah za osmino finala lige prvakov izločiti tekmeca, s katerim se potegujejo za točke tudi v francoskem prvenstvu. Tam gre PSG trenutno zelo dobro. Konec prejšnjega tedna so izkoristili spodrsljaj Lensa in se vrnili na prvo mesto.

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. V torek so se jim pridružili še Oblakov Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt in Newcastle, v sredo pa Atalanta, Galatasaray, PSG in Real Madrid. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Torek, 24. februar

Sreda, 25. februar

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle)

8 – Kane (Bayern)

7 – Haaland (Man City), Osimhen (Galatasaray)

6 – Hauge (Bodö/Glimt), Martinelli (Arsenal)

5 – Alvarez (Atletico Madrid), Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Duran (Qarabag), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico Madrid), Vitinha (PSG)