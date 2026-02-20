Ognjeni krst ljubljenca navijačev Marseilla, diši po strelskem šovu PSG

Zvečer se bosta v uvodnem dejanju 23. kroga francoskega prvenstva udarila Brest in Marseille. Goste bo prvič vodil novi trener Habib Beye. V soboto bo vodilni Lens najprej gostil Monaco, nato pa čaka PSG vsaj na papirju lahka naloga, saj prihaja na Park princev zadnjeuvrščeni Metz. Tretjeuvrščeni Lyon bo v nedeljo v Strasbourgu lovil že 14. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih.

Marseille je edini francoski klub, ki se lahko pohvali z osvojeno ligo prvakov. Za tretjim mestom, ki zagotavlja neposredno udeležbo v tekmovanju vseh tekmovanj, trenutno zaostaja pet točk. Danes začenja novo obdobje pod vodstvom novopečenega trenerja Habiba Beyeja. Ta je pred tem vodil Rennes, kot igralec pa je nosil dres Senegala in dobršen del kariere prebil pri Marseillu, kjer je izstopal v mnogih merilih.

Blestel je kot igralec, bil ljubljenec navijačev, nosil pa je kapetanski trak. Kako se bo odrezal kot trener? Na vročem stolčku na jugu Francije je nasledil Roberta De Zerbija. Marseille pogreša zmago že tri kroge zapored. Vse bolj je oddaljen od prvega mesta, navijače pa je najbolj zabolelo ponižanje v Parizu proti PSG (0:5).

Lens proti Monacu, PSG proti najslabšemu

Vodilni Lens bo v soboto na domačem stadionu Bollaert-Delelis gostil Monaco, ki je v francoskem prvenstvu neporažen štiri tekme zapored. Le točko za Lensom zaostaja branilec naslova PSG, ki si je v zadnjem krogu privoščil spodrsljaj proti Rennesu (1:3), a je nato z gostujočo zmago v ligi prvakov nad Monacom (3:2) vrnil mir v slačilnico.

Monaco, pri katerem izstopa ameriški napadalec Folarin Balogun, se bo ta teden pomeril z vodilnim dvojcem. Po PSG ga namreč čaka še spopad z Lensom. Foto: Reuters Parižane čaka domač spopad z zadnjeuvrščenim Metzom, ki je do zdaj zmagal le trikrat, najmanj od vseh, osvojil pa le 13 točk. PSG je na drugi strani klub, ki je najmanjkrat izgubil v francoskem prvenstvu. V napadu se je prebudil Desire Doue, dvoboj z Metzom pa bo zaradi poškodbe leve mečne mišice izpustil Ousmane Dembele.

Lyon bo v nedeljo na gostovanju pri Strasbourgu naskakoval 14. zaporedno zmago, ki bi ga utrdila na tretjem mestu, Lille pa se bo na gostovanju pri Angersu skušal odkupiti navijačem za novo neprepričljivo predstavo, ko so doma v ligi Europa ostali praznih rok proti Crveni zvezdi (0:1). Skromna predstava je navijače spravila v tako slabo voljo, da so po tekmi celo poletele bakle proti igralcem.

