Primer Repić: Zasegli drogo, pištolo in 50 elektronskih naprav

Policija je v torek na brniškem letališču po prihodu iz Dubaja pridržala znanega spletnega vplivneža Aleksandra Repića. Pridržali naj bi ga zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja in ne v povezavi z domnevnim spletnim napadom na profila Svobode in Roberta Goloba na Instagramu. Na Slovenski policiji pravijo, da so poskusa storitve kaznivega dejanja izsiljevanja osumljene tri fizične osebe, prostost pa so odvzeli eni osebi. Izvedli so hišne preiskave, po njih pa pridržanega izpustili. Zasegli so drogo, 50 elektronskih naprav, gotovino in orožje, za katerega pridržani po naših informacijah ni imel orožnega lista. Podrobnosti je predstavil direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič. Očitke o političnih vplivih na preiskavo je odločno zavrnil.

"Nacionalni preiskovalni urad je prejel prijavo poskusa storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. NPU je izvršil štiri preiskave na območju Ljubljane in Nove Gorice. Eni osebi so odvzeli prostost, a so jo kasneje izpustili. Pridržanje je bilo odrejeno za nujno potreben čas za izvedbo postopka. Takoj ko so bile hišne preiskave zaključene, so pridržanega izpustili. Predkazenski postopek so začeli zaradi prijave oškodovane osebe," je v uvodu povedal direktor NPU Darko Muženič.

Poudaril je, da včerajšnje operativne aktivnosti niso povezane s primerom, ki je zaokrožil v javnosti o domnevnem spletnem napadu na Gibanje Svoboda. "Politične vplive na preiskavo odločno zavračamo. Delovali smo v skladu z usmeritvami državnega tožilca. Zadeva je popolnoma zakonita in transparentna," je dejal Muženič.

Pojasnil je tudi, da je primer zaradi integritete postopka prevzel Nacionalni preiskovalni urad. "Zaradi narave očitanega kaznivega dejanja izsiljevanja so bile preiskave izvedene takoj po odredbi. Na hišnih preiskavah je bilo zaseženih več kot petdeset elektronskih naprav, manjše količine prepovedane droge, dimna bomba, kratkocevno orožje in gotovina. Elektronske naprave bodo v nadaljevanju preiskave pregledane." Po naših zanesljivih podatkih osumljeni za orožje ni imel dovoljenja.

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je sicer predpisana kazen od enega do osmih let zapora.