Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
25. 2. 2026,
12.19

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,64

Natisni članek

Natisni članek
policija Brnik aretacija Slovenija Aleksander Repić

Sreda, 25. 2. 2026, 12.19

25 minut

Primer Repić: Zasegli drogo, pištolo in 50 elektronskih naprav

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,64
Aleksander Repić Nepridiprav | Aleksandra Repića so v torek pridržali na Brniku po vrnitvi iz Dubaja, a so ga takoj po hišnih preiskavah izpustili iz pridržanja. | Foto Instagram/posnetek zaslona

Aleksandra Repića so v torek pridržali na Brniku po vrnitvi iz Dubaja, a so ga takoj po hišnih preiskavah izpustili iz pridržanja.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Policija je v torek na brniškem letališču po prihodu iz Dubaja pridržala znanega spletnega vplivneža Aleksandra Repića. Pridržali naj bi ga zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja in ne v povezavi z domnevnim spletnim napadom na profila Svobode in Roberta Goloba na Instagramu. Na Slovenski policiji pravijo, da so poskusa storitve kaznivega dejanja izsiljevanja osumljene tri fizične osebe, prostost pa so odvzeli eni osebi. Izvedli so hišne preiskave, po njih pa pridržanega izpustili. Zasegli so drogo, 50 elektronskih naprav, gotovino in orožje, za katerega pridržani po naših informacijah ni imel orožnega lista. Podrobnosti je predstavil direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič. Očitke o političnih vplivih na preiskavo je odločno zavrnil.

"Nacionalni preiskovalni urad je prejel prijavo poskusa storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. NPU je izvršil štiri preiskave na območju Ljubljane in Nove Gorice. Eni osebi so odvzeli prostost, a so jo kasneje izpustili. Pridržanje je bilo odrejeno za nujno potreben čas za izvedbo postopka. Takoj ko so bile hišne preiskave zaključene, so pridržanega izpustili. Predkazenski postopek so začeli zaradi prijave oškodovane osebe," je v uvodu povedal direktor NPU Darko Muženič

Poudaril je, da včerajšnje operativne aktivnosti niso povezane s primerom, ki je zaokrožil v javnosti o domnevnem spletnem napadu na Gibanje Svoboda. "Politične vplive na preiskavo odločno zavračamo. Delovali smo v skladu z usmeritvami državnega tožilca. Zadeva je popolnoma zakonita in transparentna," je dejal Muženič. 

Pojasnil je tudi, da je primer zaradi integritete postopka prevzel Nacionalni preiskovalni urad. "Zaradi narave očitanega kaznivega dejanja izsiljevanja so bile preiskave izvedene takoj po odredbi. Na hišnih preiskavah je bilo zaseženih več kot petdeset elektronskih naprav, manjše količine prepovedane droge, dimna bomba, kratkocevno orožje in gotovina. Elektronske naprave bodo v nadaljevanju preiskave pregledane." Po naših zanesljivih podatkih osumljeni za orožje ni imel dovoljenja. 

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je sicer predpisana kazen od enega do osmih let zapora. 

Aleksander Repić Nepridiprav
Novice Aretacija znanega slovenskega vplivneža: to so zadnje informacije policije
Janez Janša, Aleksander Repić
Novice Podporniki SDS in Nova24TV v bran vplivnežu z zaporniško preteklostjo
policija Brnik aretacija Slovenija Aleksander Repić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.