Nedelja, 29. 3. 2026, 7.20
Na Brniku s štirimi novimi povezavami napovedujejo eno najmočnejših sezon
Veljati je začel poletni vozni red na ljubljanskem letališču na Brniku. Skupno 24 letalskih prevoznikov bo potnikom omogočalo 30 neposrednih povezav, kar so štiri več kot v lanski poletni sezoni. V upravljavcu letališča, družbi Fraport Slovenija, napovedujejo eno močnejših poletnih sezon v zadnjih letih.
V lanski poletni sezoni je 24 prevoznikov zagotavljalo 26 povezav, v iztekajoči se zimski sezoni pa je 18 prevoznikov letelo na 21 destinacij.
Na voljo dodatne frekvence in zmogljivosti
Potnikom bodo v poletni sezoni, ki bo trajala do konca oktobra, na voljo dodatne frekvence in zmogljivosti na obstoječih linijah, nabor čarterskih letov na priljubljene počitniške destinacije ter dve novi povezavi.
Z aprilom bo tako na Brniku zaživela nova redna povezava nizkocenovnega prevoznika EasyJet, ki bo letom na londonsko letališče Gatwick in v Manchester dodal še lete v škotsko prestolnico Edinburg. Dva meseca pozneje pa bo Wizz Air obstoječim letom v Skopje dodal še povezavo s Podgorico.
Letalski prevoznik Flydubai je medtem zaradi vojne na Bližnjem vzhodu začasno prekinil letenje na relaciji Dubaj–Ljubljana. Lete naj bi po napovedih ponovno vzpostavil po 29. aprilu, a lahko glede na razvoj dogodkov pride do dodatnih prilagoditev.
Pričakujejo stabilno rast potniškega prometa
Potem ko je letališče leto 2025 zaključilo s skoraj 1,6 milijona potniki, kar predstavlja 10,6-odstotno rast v primerjavi z letom prej, v Fraportu pričakujejo, da se bo tudi letos nadaljevala stabilna rast potniškega prometa.
Letalski prevoznik Airbaltic je pred dnevi napovedal, da bo povezavi z Las Palmasom na kanarskem otoku Gran Canaria dodal še povezave do otoka Tenerife. Prvi let je predviden 30. oktobra.