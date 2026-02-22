Podporniki SDS in Nova24TV v bran vplivnežu z zaporniško preteklostjo

Aleksander Repić, spletni vplivnež z vzdevkom Nepridiprav, ki je v zadnjih dneh aktivno komentiral dogajanje okoli instagram profilov Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, ima za seboj kazensko preteklost. Zaradi več kaznivih dejanj je skoraj dve leti preživel v zaporu na Dobu, kot mladoletnik pa je sodeloval pri požigu, v katerem je umrl 56-letni moški iz Ljubljane.

Profila stranke Gibanje Svoboda (GS) in njenega predsednika Roberta Goloba sta od petka naprej tarča kibernetskega napada iz tujine.

Kot je včeraj dejal poslanec GS Lenart Žavbi, so med odpravljanjem posledic napada v stranki zaznali več kot pet tisoč novih trolov oziroma botov in jim preprečili vstop. Dogodek so prijavili Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram.

Medtem so dogajanje na družbenih omrežjih komentirali tudi nekateri domači vplivneži. Med bolj izpostavljenimi je Aleksandar Repić, ki je svojim sledilcem sporočil, naj v eni od anket, ki jo je na Instagramu objavil Robert Golob, glasujejo v prid opoziciji. Repić je v objavah tudi zatrjeval, da je prav on s pozivom sledilcem vplival na dogajanje okoli profilov.

Njegove objave so v naslednjih dneh delili in komentirali tudi posamezni podporniki SDS, v bran pa mu je stopila spletna stran Nova24TV. Ta je poročala, da naj bi bila zaprtje oziroma omejitev profilov posledica njegove spletne aktivnosti.

To odpira vprašanje, v kolikšni meri vplivneži in politični akterji v času kampanje sooblikujejo spletno razpravo in mobilizirajo podpornike na družbenih omrežjih.

Julija 2024 je Nova24TV o Repiću pisala drugače kot danes. V enem od člankov, ki je omenjal njegovo sodelovanje z raperjem Zlatkom Čordićem, so ga označili kot "pravnomočno obsojenega kriminalca, ki je na Dobu prestajal zaporno kazen zaradi požiga in uboja človeka".

Skoraj dve leti preživel v zaporu

Te trditve se nanašajo na njegovo vlogo v tragičnem dogodku iz julija 2008, ko so se Repić in še trije mladoletniki iz objestnosti odločili zažgati kolibo v Štepanskem naselju, v kateri je takrat spal 56-letni Sabahudin Toškić, ki je v njej umrl. Repić je krivdo priznal, zaradi česar je bil leta 2015 pogojno obsojen na leto in pol zapora s preizkusno dobo štirih let. Za povzročitev splošne nevarnosti, ki je imela za posledico smrt, je Repiću po kazenskem zakoniku sicer grozila kazen do osmih let zapora.

Po navedbah tožilstva so Repić in prijatelji prišli na idejo, da skadijo kakšen zvitek opojne marihuane in tudi "nekaj zakurijo". Na bencinskem servisu so plastenko napolnili s poldrugim litrom goriva, odšli do barak v Štepanjskem naselju, tik ob domu starejših občanov, kjer imajo bližnji stanovalci svoje vrtičke, in si na slepo izbrali kolibo za požig. Toškić, ki je takrat spal v kolibi, je po ugotovitvah sodnega izvedenca umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

V naslednjih letih se je Repić, ki se je v tistem obdobju opisoval kot "spletni šaljivec," na sodiščih zagovarjal tudi zaradi drugih kaznivih dejanj, med drugim nasilništva, ogrožanja z nevarnim predmetom, prodaje ukradenih predmetov in poškodovanja službenega vozila policije.

Leta 2019 je bil Repić zaradi več kaznivih dejanj obsojen na prestajanje zaporne kazni v zavodu za prestajanje kazenskih sankcij na Dobu. Čeprav skuša bivanje v zaporu v zadnjih letih izkoristiti za samoreklamo in nabiranje sledilcev, iz številnih člankov ni natančno jasno, zakaj je moral v zapor. Navajajo le, da je bil obsojen zaradi kaznivih dejanj.

O svoji izkušnji v zaporu, od koder je objavljal tudi videoposnetke, je govoril v različnih podkastih in dokumentarcu "Skozi oči morilca". "Prvič sem bil v priporu kot mladoletnik na Povšetovi, nekje mesec in pol, potem sem dobil odločbo, da grem lahko v hišni pripor za dva meseca. Zdaj nazadnje pa mislim, da sem bil v zaporu od julija 2019 do februarja 2021, nekih slabih 22 ali 21 mesecev," je dejal v enem od podkastov.

Služi z dekleti na OnlyFans

V zadnjem času se Repić skuša prikazovati kot humanitarec in pravičnik, ki javno objavlja informacije o drugih vplivnežih in znanih Slovencih. Dolgo časa ni bilo znano, od česa živi. Aprila lani pa je Repić v enem od podkastov priznal, da služi z dekleti, ki se pojavljajo na spletni platformi OnlyFans.

"Imam 12 punc, ki delajo zame. Ustvarjajo vsebine, jaz vodim njihove profile, imam 'chatterje', ki pišejo z naročniki, jih plačujem, vse teče kot v firmi. To ni igrica. Imamo mesečne sestanke, delimo KPI, analiziramo 'engagement'. To je firma," je dejal Repić, ki sicer ni lastnik nobenega podjetja ali imetnik statusa samostojnega podjetnika.