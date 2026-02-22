Koalicija zedinjenega naroda s pritožbo na zavrnitev kandidatnih list

Koalicija zedinjenega naroda je na vrhovno sodišče vložila pritožbe na zavrnitev njihove kandidatne liste v štirih od osmih volilnih enot. Problematizirajo, da so posamezne volilne komisije po njihovih navedbah različno poudarile razloge za negativne odločbe, kar da odpira vprašanje enotnosti uporabe prava.

Liste so bile v volilnih enotah Ptuj, Celje, Maribor in Ljubljana Center iz volilnega postopka izločene zaradi formalne razlage določb zakona o volitvah v DZ, so za STA pojasnili v koaliciji.

Po njihovih navedbah je bila enaka dokumentacija vložena v vseh volilnih enotah, vendar so posamezne volilne komisije različno poudarile razloge za negativne odločbe.

S tem je bila po njihovem prepričanju kršena enotnost uporabe prava. Sankcijo zavrnitve vloženih list, zaradi katere na volitvah ob neuspehu pritožb ne bodo mogli sodelovati, vidijo tudi kot nesorazmerno glede na izraženo podporo volivcev oz. število predloženih overjenih podpor volivcev listi.

"Država mora, če zakon določa obvezne pogoje za sodelovanje na volitvah, zagotoviti, da so ti pogoji dejansko dostopni vsem zakonito registriranim političnim osebkom. Nikakor ni dopustno, da se kakorkoli tolerirajo različni pogoji za iste državnozborske volitve, kot je to izpričano v primeru Koalicije zedinjenega naroda," so navedli.

"Ne gre za privilegije, temveč za načelo enakosti in predvidljivosti pravnega reda," so dodali.