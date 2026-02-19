Namesto argumentov odsotnost: Janša in Vrtovec nista stopila pred kamere

Na TV Slovenija spremljamo prvo predvolilno soočenje parlamentarnih strank. Na ključna vprašanja o temah, ki vplivajo na življenje Slovenk in Slovencev, odgovarjajo predsedniki parlamentarnih strank. Med njimi ni predsednika stranke SDS Janeza Janše in NSi Jerneja Vrtovca.

Pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, bodo predsedniki strank in list na več soočenjih predstavili svoja stališča o ključnih temah, ki vplivajo na življenja Slovenk in Slovencev. Danes je na sporedu prvo, v katerem se bodo soočili predsedniki parlamentarnih strank.

Soočenja so se udeležili predsedniki strank Gibanje Svoboda Robert Golob, SD Matjaž Han, Levica in Vesna Luka Mesec, Anže Logar Demokrati Anžeta Logarja, Prerod Vladimir Prebilič in Mi, socialisti Miha Kordiš.

Soočenja se nista udeležila Janez Janša SDS in Jernej Vrtovec NSi, zaradi "prepovedi Tarče" in po njihovem mnenju neenakopravne obravnave vseh političnih strank na RTV Slovenija.

S kom bi sestavljali vlado?

Predsedniki strank so najprej odgovarjali na vprašanje, s kom bi sestavljali vlado, če bi bila relativna zmagovalca SDS in Svoboda. Kot je dejal Anže Logar (Demokrati Anžeta Logarja), od zmagovalca pričakuje, da bo on povabil k sodelovanju najmočnejšega na "drugi strani". Poudaril je, da bi on sestavljal vlado "politične širine" in napovedal, da nobene vlade ne bodo omogočili ali onemogočili.

Premier in predsednik vlade Robert Golob si želi nadaljevanja zdajšnje koalicije. "Ne izključujemo koalicije z nikomer drugim, razen Janezom Janšo in SDS," je bil jasen premier. Enako meni Vladimir Prebilič (Prerod), za katerega je Janez Janša kot mandatar nespremenljiv.

Matjaž Han je napovedal, da ne bodo šli v nobeno drugo vlado kot levosredinsko z dobrim programom. Ob tem ni želel povedati, s kom ne želijo sodelovati, je pa poudaril, da je potrebno delati kot ekipa. "Naloga koalicije je, da dela skupaj," je dejal. Luka Mesec pa je dodal, da je Levica timski igralec že cel mandat in je, kot pravi, pripravljena sodelovati s strankami, ki želijo takšno pot nadaljevati.

Po besedah Mihe Kordiša (Mi, Socialisti) se trenutna vlada "gre sredinski janšizem" in zato potrebuje veter z leve strani, ki ga lahko zagotovi prav njegova stranka.

Od zdravstva do pravne države in negotovih razmer v svetu

V nadaljevanju so govorili o zdravstvu in razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva, česar se je v tem mandatu lotila vladajoča koalicija.

"Zelo ponosen sem, da sem del koalicije, ki je v 30 letih zažiranja zasebnega zdravstva v javno, končno obrnila krmilo," je poudaril Mesec (Levica). Po njegovih besedah je ta vlada naredila prve korake, da v Sloveniji ne bomo prišli do tega, da bomo namesto zdravstvenih kartic v zdravstvu uporabljali bančne kartice.

Golob (Gibanje Svoboda) je naštel vse investicije, ki jih je vlada namenila v zdravstvo in povečanje števila zaposlenih v zdravstvu. Povečuje se tudi število vpisov na medicinsko fakulteto, je dejal. Načrt za skrajšanje čakalnih vrst je bil sprejet in se izvaja, je spomnil Opisal je primer novomeškega ortopeda, v katerem je bolnišnica, potem ko so ga odpustili, ugotovila, da na čakalnem seznamu ni 1277 ljudi, kot so kazale evidence, ampak le 588, kar pomeni, da bi na vrsto prišli leta 2032. "Danes pa pridete na vrsto še letos oz. v začetku leta 2027. Ti podatki povedo več kot kakršnokoli pametovanje ali moraliziranje," je sklenil Golob.

Prebilič (Prerod) podpira ločitev zasebnega in javnega zdravstva, pri čemer mora imeti po njegovih besedah slednje absolutno prioriteto. "Osebno menim, da bi to lahko rešili na tri načine. Prva pot je taka, da je treba javne zavode preoblikovati, oz. vodenje javnih zavodov preoblikovati tako, da bodo lahko zdravniki znotraj javnega zavoda izživeli vse svoje profesionalne in tudi delovne ambicije. Tukaj mislim, da obstaja veliko prostora in veliko seveda izboljšati. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je nagrajevanje zdravnikov v javnem sistemu. Mislim, da bi bili lahko nagrajevani boljše in potem bi bila tudi motivacija za odhajanje manjše," je pojasnil.

Han (SD) je prepričan, da je stvari mogoče urediti tako, da bodo ljudje v 30 dneh ljudje prišli do spceialista. "Ključna zadeva je, da v primarnem zdravstvu naredimo en korak naprej, da pridobimo v Sloveniji bistveno več družinskih zdravnikov in da ta del okrepimo," je pojasnil. Po njegovem mnenju je treba poskrbeti, da koncesionarji delajo svoje delo naprej.