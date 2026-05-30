Avtor:
Na. R.

Sobota,
30. 5. 2026,
22.07

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Turčija ladja morje nesreča nesreča turisti reševanje

Gusarska ladja za zabavo potonila, na njej 148 potnikov

Turčija, ladja, nesreča | Na ladji je bilo tudi dvajset otrok, k sreči so se vsi rešili.

Na ladji je bilo tudi dvajset otrok, k sreči so se vsi rešili.

V bližini turškega letovišča Marmaris je potonila ladja s piratsko tematiko za zabavo, 148 potnikov, večina Britancev, pa je bilo prisiljenih skočiti v morje, da bi se rešili.

Na ladji je nedaleč od obale začela puščati voda, dramatični posnetki pa prikazujejo turiste, ki skačejo z ladje, ko se je ta začela nagibati na eno stran.

Na kasnejših posnetkih so vidni le še jambori, ki štrlijo iz vode, obdanimi z razbitinami ladje in drugimi plovili, ki so priskočila na pomoč. V eni uri se je ladja popolnoma potopila.

Hitra reševalna akcija

Ladja "Big Boss Diamond" je v petek izplula iz Marmarisa na redno dnevno ekskurzijo proti Rajskemu otoku. Po vdoru vode, je vseh 148 potnikov, vključno z z dvajsetimi otroki, moralo skočiti v Sredozemsko morje. V hitri reševalni akciji so vse varno prepeljali na obalo. "Žrtev ni bilo, prav tako ne poškodovanih ali ljudi z zdravstvenimi težavami. Vse evakuirane državljane smo varno prepeljani na obalo," je v izjavi dejal guverner province Muğla, kjer se je zgodila nesreča. 

