Gusarska ladja za zabavo potonila, na njej 148 potnikov

V bližini turškega letovišča Marmaris je potonila ladja s piratsko tematiko za zabavo, 148 potnikov, večina Britancev, pa je bilo prisiljenih skočiti v morje, da bi se rešili.

🇹🇷 In Turkey, a pirate-themed ship with 148 tourists on board sank due to an engine fire.



According to preliminary reports, no one was injured. pic.twitter.com/3N1SBycgxb — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) May 30, 2026

Na ladji je nedaleč od obale začela puščati voda, dramatični posnetki pa prikazujejo turiste, ki skačejo z ladje, ko se je ta začela nagibati na eno stran.

Na kasnejših posnetkih so vidni le še jambori, ki štrlijo iz vode, obdanimi z razbitinami ladje in drugimi plovili, ki so priskočila na pomoč. V eni uri se je ladja popolnoma potopila.

Foto: X/@volkova_ma57183

Hitra reševalna akcija

Ladja "Big Boss Diamond" je v petek izplula iz Marmarisa na redno dnevno ekskurzijo proti Rajskemu otoku. Po vdoru vode, je vseh 148 potnikov, vključno z z dvajsetimi otroki, moralo skočiti v Sredozemsko morje. V hitri reševalni akciji so vse varno prepeljali na obalo. "Žrtev ni bilo, prav tako ne poškodovanih ali ljudi z zdravstvenimi težavami. Vse evakuirane državljane smo varno prepeljani na obalo," je v izjavi dejal guverner province Muğla, kjer se je zgodila nesreča.