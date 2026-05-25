Pregled dneva

M. L., STA

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
16.37

Golob zavrača očitke o zlorabi profila vlade na omrežju X

Odhajajoči premier Robert Golob je danes zavrnil očitke mandatarja za sestavo nove vlade Janeza Janše, da je z odzivom na čestitko izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja Janši zlorabil profil vlade na družbenem omrežju X. Kot je Golob odgovoril na novinarsko vprašanje, je vladni profil namenjen sporočanju uradnih politik trenutne vlade.

Premier, ki opravlja tekoče posle, je v odzivu na Netanjahujevo čestitko Janši na profilu vlade na omrežju X v nedeljo zapisal, da bo Slovenija pod vodstvom Janše "podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiralca človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja".

Janša je na družbenem omrežju X Goloba pozval, naj se umiri in naj neha zlorabljati profil vlade na X. "In v prihodnje se bomo trudili, da krog prijateljskih držav povečamo in ne skrčimo, kar ste počeli vi," je dodal.

"Poglej, kdo te slavi, in s tem poveš, kdo v resnici si"

Kot je danes poudaril Golob, se bo tudi, ko bo v opoziciji, oglasil "vedno, ko se bo Slovenija postavljala na napačno, na sramotno stran zgodovine". "Poglej, kdo te slavi, in s tem poveš, kdo v resnici si. Ko te vojni zločinec označuje za prijatelja, ko človek, ki je odgovoren za edini genocid v tem tisočletju, govori, da bo skupaj s teboj gradil nove prijateljske odnose, takrat se moramo Slovenci res zamisliti," je dejal. Odziv Janše in Netanjahuja je po Golobovih besedah pokazal tudi, "koliko je resnice v aferi Black Cube".

"Ta objava dokazuje, da so Izraelci bili še kako vmešani v slovensko politiko pred volitvami. Zdaj je pa čas, ko jim bo bodoča vlada morala poravnati račune," je dejal Golob. 

Golob se je danes odzval tudi na Janševo vprašanje na X, zakaj je njegova vlada po objavi nekaj korupcijskih posnetkov odstopila od tožbe proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ).

Kot je dejal, je zelo ponosen na to, da je Slovenija v zunanji politiki ves čas dosledno zagovarjala ne samo mednarodno pravo, ampak tudi človekove pravice, ki jih je najbolj grobo kršila ravno vlada Netanjahuja v primeru Gaze. "S tega vidika res ne vidim nobene potrebe, da bi komurkoli dokazoval danes, ali smo bili dosledni pri zagovarjanju pravic palestinskega naroda do samoodločbe," je poudaril Golob.

