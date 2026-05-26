Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. L., STA

Torek,
26. 5. 2026,
20.32

Osveženo pred

2 uri, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
KPK Komisija za preprečevanje korupcije Karigador Robert Golob Robert Golob Tomaž Subotič

Torek, 26. 5. 2026, 20.32

2 uri, 3 minute

Dodatni dokazi

KPK v zadevi Karigador: Golob naj bi bil znova obremenjen

Avtor:
M. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Robert Golob | Foto STA

Foto: STA

Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja morebitnega nasprotja interesov v zadevi Karigador sprejela dopolnjeni osnutek ugotovitev, ki naj bi bil po neuradnih informacijah za premierja Roberta Goloba znova obremenjujoč.

Gre za drugi osnutek v postopku, ki je bil dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala POP TV. KPK je v omenjeni zadevi preverjala, ali se je Golob kot predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah ni izločil iz glasovanja o imenovanju poslovneža Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike, znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov. Oziroma ugotavljali so, ali je Golobov zasebni interes vplival ali dajal vtis, da vpliva na njegovo nepristransko opravljanje javne funkcije.

Po neuradnih informacijah POP TV naj bi tudi dopolnjeni osnutek, ki so ga sprejeli 7. maja, vseboval ugotovitve, ki Golobu niso v prid, pri čemer naj bi komisija dodala nove dokaze, povezane z odnosom med premierjem in Subotičem.

Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je za POP TV dejal, da so osnutek prejeli in da se bodo nanj odzvali, pri tem pa poudaril, da v dokumentu ne vidi novih relevantnih dokazov.

Stojan Zdolšek | Foto: STA Stojan Zdolšek Foto: STA

KPK bi nato lahko v nadaljevanju sprejela tudi končno odločitev.

Zadeva Karigador sicer izhaja iz razkritij, da je Golob s takratno partnerko poleti 2023 večkrat dopustoval v hiši poslovneža Subotiča. Po objavi informacij je Subotič odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, vlada pa ga je pred tem že razrešila s položaja v svetu ljubljanske psihiatrične klinike.

Robert Šumi
Novice Šumija iz zadeve Karigador ne bodo izločili
Robert Golob
Novice Golob o zadevi Karigador: Nisem kršil integritete
Robert Golob
Novice Zadeva Karigador: Odvetnik Roberta Goloba zahteva izločitev Šumija
Aleš Kocjan
Novice Zadeva Karigador: iz obravnave izločili namestnika predsednika KPK
KPK Komisija za preprečevanje korupcije Karigador Robert Golob Robert Golob Tomaž Subotič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.