KPK v zadevi Karigador: Golob naj bi bil znova obremenjen

Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja morebitnega nasprotja interesov v zadevi Karigador sprejela dopolnjeni osnutek ugotovitev, ki naj bi bil po neuradnih informacijah za premierja Roberta Goloba znova obremenjujoč.

Gre za drugi osnutek v postopku, ki je bil dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala POP TV. KPK je v omenjeni zadevi preverjala, ali se je Golob kot predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah ni izločil iz glasovanja o imenovanju poslovneža Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike, znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov. Oziroma ugotavljali so, ali je Golobov zasebni interes vplival ali dajal vtis, da vpliva na njegovo nepristransko opravljanje javne funkcije.

Po neuradnih informacijah POP TV naj bi tudi dopolnjeni osnutek, ki so ga sprejeli 7. maja, vseboval ugotovitve, ki Golobu niso v prid, pri čemer naj bi komisija dodala nove dokaze, povezane z odnosom med premierjem in Subotičem.

Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je za POP TV dejal, da so osnutek prejeli in da se bodo nanj odzvali, pri tem pa poudaril, da v dokumentu ne vidi novih relevantnih dokazov.

KPK bi nato lahko v nadaljevanju sprejela tudi končno odločitev.

Zadeva Karigador sicer izhaja iz razkritij, da je Golob s takratno partnerko poleti 2023 večkrat dopustoval v hiši poslovneža Subotiča. Po objavi informacij je Subotič odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, vlada pa ga je pred tem že razrešila s položaja v svetu ljubljanske psihiatrične klinike.