Avtorji:
Ka. N., STA

Torek,
24. 2. 2026,
6.33

Predstavniki vlade danes na obisku v osrednjeslovenski regiji

Robert Golob

Foto: STA

Vlada se bo danes v sklopu svojih regijskih obiskov mudila v osrednjeslovenski regiji. Predstavniki vlade bodo obiskali večino od 25 občin v regiji z izjemo ljubljanske, ki jo bo vlada obiskala 5. marca. Takrat bo pripravila tudi posvet z gospodarstveniki in župani celotne regije, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Predsednik vlade Robert Golob bo današnji obisk začel v Domu starejših občanov Grosuplje, na njem ga bo spremljal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Obisk bo z ministrom za vzgojo in izobraževanje Vinkom Logajem nadaljeval v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Kamniku.

V Kamniku se bo z ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom in vodjo vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanom Šeficem udeležil odprtja saniranega vodovoda predstavitve popoplavne obnove. Na Viru pri Domžalah si bo z Novakom in državnim sekretarjem na ministrstvu za infrastrukturo Andrejem Rajhom ogledal sanacijo mostu čez Kamniško Bistrico.

Z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem in državnim sekretarjem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevžem Frangežem se bo v Radomljah udeležil delovnega kosila s predstavniki gospodarstva ter obiskal podjetje Juicy Marbles v Domžalah.

Središčna regija z najvišjim bruto domačim proizvodom na prebivalca

Ministrska ekipa bo tako danes obiskala večino občin v tej regiji, v kateri so poleg ljubljanske občine Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Osrednjeslovenska regija je ena od 12 statističnih regij Slovenije. Po svoji legi je središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja. Je tudi regija z najvišjim bruto domačim proizvodom na prebivalca, število delovno aktivnih v tej regiji pa je precej večje od števila prebivajočih v regiji.

