M. T.

Petek,
20. 2. 2026,
12.56

Volitve 2026 umetna inteligenca

Napaka SDS: kaj je skrivnost družine ob Janezu Janši?

SDS Janez Janša | Fotografija družine ob prvaku stranke SDS je bila zelo verjetno ustvarjena z generativno umetno inteligenco. | Foto Facebook / SDS

Fotografija družine ob prvaku stranke SDS je bila zelo verjetno ustvarjena z generativno umetno inteligenco.

Foto: Facebook / SDS

Največja slovenska opozicijska stranka SDS je na uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook objavila predvolilni plakat (vir), na delu katerega je Janez Janša v družbi štiričlanske mlade družine. Fotografija mame, očeta in dveh otrok, ki pozirajo ob prvaku SDS, je bila sicer skoraj zagotovo ustvarjena z generativno umetno inteligenco. To v prvi vrsti izdaja očiten grafični spodrsljaj – njihove dlani, ki so "zavozlane" v nerazpoznavno gmoto.

Analiza videza dlani in (štetje) prstov je še vedno ena od najpogostejših metod prepoznavanja, ali je bila fotografija osebe ali več oseb morda ustvarjena s katerim od spletnih orodij, ki temeljijo na generativni umetni inteligenci.

Kot je razvidno na fotografiji, ki jo je na Facebooku objavila stranka SDS, so dlani otrok zapletene v klobčič, ki ga v resničnem svetu najverjetneje ni mogoče poustvariti brez bolečin. Ena od dlani se ob tem tudi preliva z očetovo jakno iz džinsa, s katero je obenem brezšivno združeno oblačilo enega od otrok. 

Pogled od blizu in povečava fotografije, da bolje vidimo, kaj se v resnici dogaja:

To niso dlani pravih ljudi. | Foto: Facebook / SDS To niso dlani pravih ljudi. Foto: Facebook / SDS

Orodja generativne umetne inteligence, kot so Google Gemini (in njegov Nano Banana), ChatGPT, Grok, Stable Diffusion, Midjourney, so se v zadnjem letu sicer močno izboljšala in anomalije, kot jo lahko vidimo zgoraj, se zato dogajajo precej manj pogosto.

Preverite naše vodnike, kako prepoznati fotografije in videoposnetke, ustvarjene z umetno inteligenco:

Ne spreglejte
