Napaka SDS: kaj je skrivnost družine ob Janezu Janši?

Največja slovenska opozicijska stranka SDS je na uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook objavila predvolilni plakat ( vir ), na delu katerega je Janez Janša v družbi štiričlanske mlade družine. Fotografija mame, očeta in dveh otrok, ki pozirajo ob prvaku SDS, je bila sicer skoraj zagotovo ustvarjena z generativno umetno inteligenco. To v prvi vrsti izdaja očiten grafični spodrsljaj – njihove dlani, ki so "zavozlane" v nerazpoznavno gmoto.

Analiza videza dlani in (štetje) prstov je še vedno ena od najpogostejših metod prepoznavanja, ali je bila fotografija osebe ali več oseb morda ustvarjena s katerim od spletnih orodij, ki temeljijo na generativni umetni inteligenci.

Kot je razvidno na fotografiji, ki jo je na Facebooku objavila stranka SDS, so dlani otrok zapletene v klobčič, ki ga v resničnem svetu najverjetneje ni mogoče poustvariti brez bolečin. Ena od dlani se ob tem tudi preliva z očetovo jakno iz džinsa, s katero je obenem brezšivno združeno oblačilo enega od otrok.

Pogled od blizu in povečava fotografije, da bolje vidimo, kaj se v resnici dogaja:

To niso dlani pravih ljudi. Foto: Facebook / SDS

Orodja generativne umetne inteligence, kot so Google Gemini (in njegov Nano Banana), ChatGPT, Grok, Stable Diffusion, Midjourney, so se v zadnjem letu sicer močno izboljšala in anomalije, kot jo lahko vidimo zgoraj, se zato dogajajo precej manj pogosto.

