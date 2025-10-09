Modna trgovina Ana & Tanja Maribor kmalu zapira vrata, kupcem pa pred zaprtjem ponuja do 70-odstotne popuste na prav vsa ženska in moška oblačila iz zaloge, Ana in Tanja obljubljata na spletni strani. Gre sicer za zelo prepričljivo, a povsem lažno trgovino, ki je skoraj zrcalna kopija podobnih trgovin, ustvarjenih za iskanje potencialnih žrtev v tujini. Njeni ustvarjalci so naredili tudi kritično napako: globoko v pogojih poslovanja je ostal dokaz, da so vse skupaj na hitro ustvarili z umetno inteligenco.

Rdečih klicajev, ki opozarjajo, da gre za prevaro, je ogromno

Pokazateljev, da gre v primeru domnevne modne trgovine Ana & Tanja Maribor zgolj za kuliso za poskus spletne prevare, je več, najbolj očitni pa so:

- Informacij o spletni trgovini s tem imenom ni mogoče najti nikjer drugje na spletu z izjemo omenjene spletne strani in istoimenske strani na družbenem omrežju Facebook, pa čeprav je na spletni strani zapisana trditev, da trgovina obstaja že od leta 2015.

Veliki popusti, pozivanje k naglemu nakupovanju, saj se trgovina zapira, neomejene zaloge, neznano podjetje v ozadju, odsotnost kakršnega koli digitalnega odtisa spletne trgovine z izjemo omembne na njeni spletni strani - to so klasične značilnosti lažnih spletnih trgovin. Foto: Posnetek zaslona

- Stran na Facebooku z imenom Ana & Tanja Maribor se je še do 18. septembra letos imenovala Ana & Tanja Ljubljana. Na spletnem naslovu anatanjaljubljana.si obstaja tudi lažna spletna trgovina s tem imenom.

- Spletna stran lažne trgovine Ana & Tanja Maribor obstaja od 18. septembra letos.

Stran na Facebooku z imenom Ana & Tanja Maribor je uporabnikom družbenega omrežja samo v septembru prikazala kar 260 plačanih objav s pozivom, naj obiščejo lažno spletno trgovino. Foto: Posnetek zaslona

- Stran s tem imenom na družbenem omrežju Facebook upravljajo osebe z Nizozemske. Morda gre sicer za zakrivanje prave lokacije – s tovrstnimi goljufijami so namreč največkrat povezani akterji v Afriki ali jugovzhodni Aziji, občasno pa tudi v Ukrajini, Rusiji in drugih vzhodnoevropskih državah.

- Čeprav spletna stran kupce obvešča, da je število artiklov močno omejeno, je mogoče naročiti tako rekoč neomejene količine.

Na zalogi naj bi sicer bila samo dva kosa te obleke, a naročimo jih lahko več kot sedem tisoč. V legitimni spletni trgovini je kaj takega tako rekoč nemogoče. Foto: Posnetek zaslona

- Trgovina kot odpiralni čas navaja tudi nenavaden termin, v nedeljo med 12. in 18. uro, čeprav so trgovine v Sloveniji ob nedeljah v skladu z veljavno zakonodajo praviloma zaprte.

- Enake fotografije oblačil lahko najdemo tudi na drugih zelo podobnih spletnih straneh, prav tako lokaliziranih lažnih trgovinah, ki svoje žrtve iščejo v tujini.

Fotografija domnevne trgovine Ana & Tanja Maribor je ustvarjena z umetno inteligenco. Takšna trgovina v Mariboru ne obstaja. Foto: Posnetek zaslona

- Na spletni strani ni nobenih dejanskih informacij o podjetju, naslovu trgovine ali drugih indicev, ki bi potrjevali, da gre za legitimno trgovino.

- Fotografija pročelja trgovine Ana & Tanja Maribor je ustvarjena z umetno inteligenco.

Na lažno spletno trgovino Ana & Tanja Maribor so opozorili tudi v iniciativi Varni na internetu:

Dodatne sledi, ki opozarjajo, da imamo opravka s površnimi goljufi

Globoko v splošnih pogojih poslovanja, objavljenih na spletni strani lažne trgovine Ana & Tanja Maribor (in Ana & Tanja Ljubljana), je ustvarjalcem spletne strani sicer, najverjetneje po nesreči, ostal tudi del komunikacije med njimi in umetnointeligenčnim pomočnikom, kot je ChatGPT ali kateri drug.

Foto: Posnetek zaslona

"Opomba: V tvojem izvirnem besedilu je bilo tudi določilo, da bo Ana & Tanja Maribor zaprla poslovanje 31. januarja 2026 ali prej. To lahko vključim kot poseben člen 13, če želiš."

Gre za odziv umetnointeligenčnega pomočnika, ki je lahko značilen v primeru dajanja navodil za generiranje točno določenega besedila. ChatGPT ali drugi bodo uporabnikom na tovrsten način namreč zelo pogosto predlagali dopolnitve ali popravke besedila.

Legitimne spletne trgovine splošnih pogojev poslovanja najverjetneje še ne sestavljajo z umetnointeligenčnimi pomočniki, saj bi v tem primeru nase prevzele tveganje, da niso usklajene z aktualno veljavno zakonodajo.

Ana in Tanja iz Maribora nista edini, ki želita naplahtati slovenske kupce. To počneta tudi "Maja in Nina" iz Ljubljane. Foto: Posnetek zaslona

Če želimo odkriti, ali nam spletna trgovina s ponudbami, ki se zdijo predobre, da bi bile resnične, morda laže v obraz, je v splošnih pogojih poslovanja sicer smiselno iskati še eno sled.

Ker isti goljufi praviloma upravljajo več zelo podobnih si spletnih trgovin, se občasno namreč zgodi, da v splošnih pogojih poslovanja ene spletne strani ostanejo elementi, ki sicer sodijo na drugo spletno stran, kot so ime trgovine ali e-poštni naslovi za (neobstoječo) pomoč strankam.

Lažna spletna trgovina Sierraest, ki žrtve išče v Veliki Britaniji, ima v pogojih poslovanja naveden kontaktni e-poštni naslov, ki v resnici pripada drugi lažni spletni trgovini, CorrShoes. Foto: Posnetek zaslona

