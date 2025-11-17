Zakaj banke in vlade danes vlagajo v kriptosredstva in zakaj bi to moralo zanimati tudi vas

Pred le nekaj leti so največje banke in finančni analitiki kriptovalute označevali za prevaro, balon in orodje za pranje denarja . Danes pa isti igralci vlagajo milijarde evrov v digitalna sredstva in tehnologijo, ki stoji za njimi. Kaj se je spremenilo? Zakaj tisti, ki so še včeraj svarili pred norijo zaradi bitcoinov, danes ustanavljajo sklade, ki temeljijo prav na njem?

Ko se mnenje spremeni tudi v vrhu Wall Streeta

Leta 2024 so BlackRock, Fidelity in J.P. Morgan ustanovili prve sklade ETF, vezane na bitcoin. S tem so prvič odprli vrata institucionalnim vlagateljem – tistim, ki upravljajo na tisoče milijard evrov.

To ni več eksperiment. To je jasen znak, da digitalna sredstva postajajo del novega finančnega sistema.

Trije razlogi za spremembo v miselnosti

1. Blockchain je dozorel. Tehnologija danes omogoča varne, pregledne in hitre transakcije brez posrednikov. Banke so spoznale, da lahko s to infrastrukturo znižajo stroške in povečajo učinkovitost.

2. Povpraševanje vlagateljev je močno naraslo. Vse več premožnejših in tudi konservativnih vlagateljev želi del svojega portfelja razpršiti v kriptosredstva – ne zaradi špekulacij, ampak zaradi diverzifikacije in zaščite pred inflacijo.

3. Regulacija je končno jasna. Z evropsko Uredbo MiCA (Uredba o trgih kriptosredstev) je trg kriptosredstev dobil pravila igre. Zdaj se prvič ve, kdo sme ponujati kriptostoritve, pod kakšnimi pogoji in pod čigavim nadzorom.

Ko se združijo tehnologija, povpraševanje in regulacija – denar sledi.

Digitalni evro – znak nove dobe

Evropska centralna banka že izvaja pripravljalno fazo projekta digitalnega evra – digitalne oblike uradnega denarja centralne banke. To ne bo klasična kriptovaluta, ampak digitalna različica evra, ki jo bo izdala in nadzorovala ECB.

Podobne projekte razvijajo tudi Kitajska (digitalni juan), ZDA, Velika Britanija in države Bližnjega vzhoda. Po svetu nastajajo t. i. CBDC (central bank digital currencies), kar potrjuje, da se finančni sistem seli v digitalno dobo.

Denar prihodnosti ne bo več papir – bo koda.

Kaj to pomeni za vlagatelje?

Vsaka finančna revolucija prinese dve skupini ljudi: tiste, ki jo prezrejo, in tiste, ki se nanjo pripravijo.

Ko se spreminjajo temelji denarja, se spreminjajo tudi načini zaščite in rasti premoženja. Vlagatelji, ki razmišljajo dolgoročno, se danes sprašujejo, kako vključiti kriptosredstva v svoj portfelj – varno, preudarno in skladno z zakonodajo.

Štirje koraki do varnega vlaganja v kriptosredstva

Foto: Incrementum.si

1. Izberite reguliranega ponudnika

Vsi ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi morajo imeti dovoljenje pristojnega nacionalnega organa. V Sloveniji je pristojni organ Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).Pred izvedbo kakršnegakoli nakazila preverite, ali ima podjetje ustrezno dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu z Uredbo MiCA.

2. Razumite, kaj kupujete

Uredba MiCA razlikuje med različnimi vrstami kriptosredstev. Vsak izdajatelj mora objaviti beli papir (whitepaper), kjer so pojasnjeni namen, delovanje in tveganja. Če vam ponudnik tega ne razkrije – ne vlagajte.

3. Poskrbite za varno hrambo

Za velike zneske se priporoča uporaba hladne denarnice (hardware wallets), za manjše pa vroče digitalne denarnice za vsakodnevno uporabo. Ne delite zasebnih ključev – to je vaša lastnina.

4. Spremljajte trg in zakonodajo

Trg kriptosredstev se hitro razvija, regulacija pa ga dohiteva. Informiran vlagatelj je zaščiten vlagatelj – spremljajte projekte, novice in preverjene vire.

Kaj pomeni dovoljenje MiCA?

Ponudnik z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi je podjetje, ki je izkazalo izpolnjevanje vseh obsežnih zakonodajnih zahtev.

S tem Uredba MiCA prvič omogoča, da vlagatelji vlagajo svoje premoženje pri zaupanja vrednih in reguliranih ponudnikih.

Incrementum, d. o. o. – med prvimi licenciranimi v Sloveniji

Incrementum, d. o. o., je med prvimi podjetji v Sloveniji, ki je pridobilo dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu z Uredbo MiCA.

Incrementum, d. o. o., tako deluje pod nadzorom evropskega finančnega regulatorja (ESMA), slovenskega regulatorja (ATVP) in spoštuje najvišje standarde s področja varnosti sredstev ter transparentnosti pri opravljanju storitev.

Na podlagi izdanega dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (št. 4092-1/2025-20 z dne 6. 11. 2025) Incrementum, d. o. o., skladno z Uredbo MiCA opravlja naslednje storitve v zvezi s kriptosredstvi:

zagotavljanje skrbništva in upravljanja kriptosredstev v imenu strank,

svetovanje o kriptosredstvih,

upravljanje portfeljev kriptosredstev.

Izkušnje vlagateljev z Incrementumom

Zaupanje se gradi z izkušnjami.

Nekaj vtisov tistih, ki že sodelujejo z nami: "Z družbo Incrementum, d. o. o., sodelujem že nekaj let, če bi zanje izvedela prej, bi svoj denar bistveno bolje oplemenitila, kot sem ga! Zaposleni so korektni, dosegljivi, pošteni in vedno na razpolago na moja vprašanja." Irma P. "S podjetjem imam zelo dobre izkušnje. Strokovni in vedno na razpolago. Odkar imam naložbo, se ne sekiram več in ne razmišljam, kaj in kdaj kupiti, še bolj pa, kaj prodati. To je res vlaganje brez stresa." Damjan M. "Odkar sem začela sodelovati s podjetjem Incrementum, imam občutek, da imam ob sebi zanesljivega partnerja – vedno so na voljo in podajo koristne nasvete." Helena B.

Želite izvedeti, kaj prehod v digitalno dobo pomeni za vaše prihranke? Pri Incrementumu lahko rezervirate brezplačen informativni posvet, kjer boste izvedeli:

kako se spreminja globalni finančni sistem,

kakšno vlogo imajo digitalna sredstva

in kako vlagati varno, premišljeno in skladno z zakonodajo.

👉 Rezervirajte svoj termin – brez obveznosti, z namenom razumevanja.

Opozorilo o tveganjih Vlaganje v kriptosredstva vključuje visoko stopnjo tveganja, vključno z možnostjo izgube celotnega vložka. Cene kriptosredstev so lahko zelo volatilne, njihova vrednost pa se lahko izjemno hitro spremeni (zraste ali pade). Pretekli donosi niso pokazatelj prihodnjih rezultatov. To besedilo je zgolj informativne narave in ne predstavlja individualnega finančnega ali investicijskega svetovanja. Pred vsakim vlaganjem se prepričajte, da razumete tveganja, povezana z naložbami v kriptosredstva, in po potrebi poiščite neodvisen strokovni nasvet. Vsebina tržnega sporočila Tega tržnega sporočila o kriptosredstvih ni pregledal ali odobril noben pristojni organ v nobeni državi članici Evropske unije. Za vsebino tega tržnega sporočila o kriptosredstvih je odgovoren le ponudnik kriptosredstev. Navedbe, ki se nanašajo na podjetja, navedena v tem članku (kot so na primer BlackRock, Fidelity, J.P. Morgan in drugi), so zgolj povzetki iz javno dostopnih virov in ne pomenijo mnenja, stališča oziroma priporočila teh podjetij, niti družbe Incrementum, d. o. o.

Naročnik oglasnega sporočila je Incrementum.