V enem od zadnjih ruskih napadov na Ukrajino je bila med več smrtnimi žrtvami tudi 73-letna Natalija Hodemčuk iz Kijeva. Dobila je tako hude opekline, da ji življenja ni mogla več rešiti niti hitra zdravniška pomoč. Natalija Hodemčuk je bila vdova inženirja Valerija Hodemčuka, prve smrtne žrtve nesreče v jedrski elektrarni Černobil, ki se je zgodila 26. aprila 1986.

Natalija Hodemčuk je umrla po ruskem napadu na Kijev v noči na 15. november, ko je ruski brezpilotni letalnik zadel blok v stanovanjskem naselju Troješčina v ukrajinski prestolnici.

Valerii Khodemchuk died fighting the Chornobyl nuclear accident in 1986 brought about by incompetent Soviet managers and covered up by M. Gorbachev.

Nataliia Khodemchuk was murdered by Russian fascist terrorists on 14-15 November.

73-letnica je v napadu dobila hude opekline po celem telesu. Njene poškodbe so bile prehude, zato ji v bolnišnici, kamor so jo po ruskem napadu odpeljali reševalci, niso več mogli pomagati.

Natalija in Valerij Hodemčuk pred jedrsko katastrofo v Černobilu Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Moževega trupla niso našli nikoli

Kot so poročali ukrajinski mediji, je šlo za ženo Valerija Hodemčuka, sovjetskega inženirja, ki je usodnega 26. aprila 1986 dežural v nočni izmeni v jedrski elektrarni Černobil. Po eksplozijah v reaktorju številka 4 je postal prva smrtna žrtev najbolj zloglasne jedrske nesreče vseh časov. Njegovega trupla niso našli nikoli, najverjetneje je postalo del gmote, ki je danes prekrita s tako imenovanim sarkofagom in ogromno zaščitno kupolo.

Jedrsko elektrarno Černobil so v prvih dneh ruske invazije Ukrajine zasedli pripadniki ruskih oboroženih sil, a so se razmeroma hitro tudi umaknili. Foto: Reuters

Spomenik Hodemčuku kot prvi smrtni žrtvi Černobila – prvi od več desetih, ki so umrli takoj po eksplozijah, in prvi od verjetno več tisočih, ki so umrli zaradi posledic sevanja – je vgrajen v zaščitni sarkofag, ki prekriva uničeni reaktor 4.

Spominsko obeležje Valeriju Hodemčuku v Černobilu Foto: Profimedia

"Preživeli so Černobil, zdaj pa se ponovno spopadajo s terorjem"

Na novico o smrti Natalije Hodemčuk se je na družbenem omrežju X odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je zapisal:

"Ukrajinci, ki so preživeli Černobil, ki so državo po tej katastrofi pomagali ponovno postaviti na noge, se zdaj ponovno soočajo z nevarnostjo, s terorjem agresorske države.