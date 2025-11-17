Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
10.27

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Černobil Rusija Ukrajina

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 10.27

21 minut

Po ruskem napadu na Kijev umrla vdova prve smrtne žrtve katastrofe v Černobilu

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
BLok, Ukrajina, Vojna v Ukrajini | Blok, v katerem je stanovala Valerija Hodemčuk in ki ga je v noči na 15. november zadel ruski dron. | Foto X / @ZelenskyyUa

Blok, v katerem je stanovala Valerija Hodemčuk in ki ga je v noči na 15. november zadel ruski dron.

Foto: X / @ZelenskyyUa

V enem od zadnjih ruskih napadov na Ukrajino je bila med več smrtnimi žrtvami tudi 73-letna Natalija Hodemčuk iz Kijeva. Dobila je tako hude opekline, da ji življenja ni mogla več rešiti niti hitra zdravniška pomoč. Natalija Hodemčuk je bila vdova inženirja Valerija Hodemčuka, prve smrtne žrtve nesreče v jedrski elektrarni Černobil, ki se je zgodila 26. aprila 1986.

Ukrajinski vojaki
Novice Je Ukrajina na točki preloma?

Natalija Hodemčuk je umrla po ruskem napadu na Kijev v noči na 15. november, ko je ruski brezpilotni letalnik zadel blok v stanovanjskem naselju Troješčina v ukrajinski prestolnici.

73-letnica je v napadu dobila hude opekline po celem telesu. Njene poškodbe so bile prehude, zato ji v bolnišnici, kamor so jo po ruskem napadu odpeljali reševalci, niso več mogli pomagati.

Natalija in Valerij Hodemčuk pred jedrsko katastrofo v Černobilu | Foto: YouTube / Posnetek zaslona Natalija in Valerij Hodemčuk pred jedrsko katastrofo v Černobilu Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Moževega trupla niso našli nikoli

Kot so poročali ukrajinski mediji, je šlo za ženo Valerija Hodemčuka, sovjetskega inženirja, ki je usodnega 26. aprila 1986 dežural v nočni izmeni v jedrski elektrarni Černobil. Po eksplozijah v reaktorju številka 4 je postal prva smrtna žrtev najbolj zloglasne jedrske nesreče vseh časov. Njegovega trupla niso našli nikoli, najverjetneje je postalo del gmote, ki je danes prekrita s tako imenovanim sarkofagom in ogromno zaščitno kupolo.

Jedrsko elektrarno Černobil so v prvih dneh ruske invazije Ukrajine zasedli pripadniki ruskih oboroženih sil, a so se razmeroma hitro tudi umaknili. | Foto: Reuters Jedrsko elektrarno Černobil so v prvih dneh ruske invazije Ukrajine zasedli pripadniki ruskih oboroženih sil, a so se razmeroma hitro tudi umaknili. Foto: Reuters

Spomenik Hodemčuku kot prvi smrtni žrtvi Černobila – prvi od več desetih, ki so umrli takoj po eksplozijah, in prvi od verjetno več tisočih, ki so umrli zaradi posledic sevanja – je vgrajen v zaščitni sarkofag, ki prekriva uničeni reaktor 4. 

Spominsko obeležje Valeriju Hodemčuku v Černobilu | Foto: Profimedia Spominsko obeležje Valeriju Hodemčuku v Černobilu Foto: Profimedia

"Preživeli so Černobil, zdaj pa se ponovno spopadajo s terorjem"

Na novico o smrti Natalije Hodemčuk se je na družbenem omrežju X odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je zapisal:

"Ukrajinci, ki so preživeli Černobil, ki so državo po tej katastrofi pomagali ponovno postaviti na noge, se zdaj ponovno soočajo z nevarnostjo, s terorjem agresorske države.

Serhii Sternenko
Novice Ukrajinski vojni bloger priznava: Drvimo proti katastrofi
Mikheil Saakashvili Protest, Sakašvili
Novice Obupana prošnja za Zelenskega: Putin me hoče ubiti, pomagaj!
Vojna v Ukrajini Černobil Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.