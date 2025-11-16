Ukrajinski vojni bloger in aktivist Serhii Sternenko je na družbenem omrežju X objavil dramatično opozorilo, da Ukrajina "drvi proti katastrofi, ki jo lahko stane državnosti". Sternenko, ki je znan po svoji vlogi pri organizaciji množičnih donacij za vojaške drone, je zapisal, da trenutne razmere na fronti in politične odločitve v Kijevu vodijo v kritično točko, kjer obstaja nevarnost izgube suverenosti države.

Razmere na bojišču za ukrajinsko vojsko so vse težje. Sile so obkoljene v Pokrovsku, medtem ko Rusi napredujejo v dveh drugih smereh, blizu Zaporožja na jugu in Siverska na severu.

Glede na te dogodke je Serhii Sternenko, znani ukrajinski vojni bloger, aktivist, vplivnež, odvetnik in eden glavnih nedržavnih dobaviteljev brezpilotnih letalnikov ukrajinski vojski, izdal dramatično opozorilo, v katerem trdi, da Ukrajina drvi v katastrofo strateških razsežnosti, ki bi se lahko končala z izgubo državnosti.

Katastrofa strateških razsežnosti

"Žal je vse to zelo res. Gremo proti katastrofi strateških razsežnosti, ki bi lahko privedla do izgube državnosti. In to je še vedno zelo diplomatska ocena. Ignoriranje tega je zločin. Molčanje o tem je zločin.

Glede na trenutne okoliščine in brez velikih sprememb ne le v vojaškem poveljstvu, ampak tudi v političnem pristopu k obrambni vojni, je vprašanje, kdaj bodo ruski tanki vstopili, recimo, v Zaporožje ali Dneper, le vprašanje časa. Naša obramba se sesuva. Z oglušujočo tišino o tem,“ je Sternenko zapisal na družbenem omrežju X.

За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового… pic.twitter.com/E8T4m6biRT — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 15, 2025

Sternenko je eden najbolj prepoznavnih ukrajinskih aktivistov in vplivnežev, ki je na začetku ruske agresije na Ukrajino služil v ukrajinski vojski. Širši javnosti je znan po svoji kasnejši vpletenosti v pomoč ukrajinski vojski. Že od samega začetka ruske invazije je imel ključno vlogo pri popularizaciji in pridobivanju dronov, pri čemer je zbiral sredstva za njihov nakup in dostavo na bojišče.

Januarja letos je ustanovil fundacijo Sternenko, ki je hitro postala največji nevladni dobavitelj FPV dronov vojski. Gre za majhne brezpilotne letalnike, ki so opremljeni s kamero, ki prenaša sliko v realnem času na očala ali zaslon operaterja. To pomeni, da pilot vidi okolico iz perspektive drona, kot bi sedel v njem.

Po podatkih fundacije je bilo do 1. maja kupljenih in dobavljenih več kot 176 tisoč takšnih letalnikov. Sternenko je bil zaradi svoje izpostavljenosti večkrat tarča napadov. Maja letos je preživel poskus atentata, za katerega ukrajinska varnostna služba (SBU) krivi ruske obveščevalne strukture.

Sternenko je izjemno vpliven tudi na družbenih omrežjih – njegov YouTube kanal ima več kot dva milijona sledilcev, na Telegramu pa več kot 840 tisoč.