Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
16. 11. 2025,
17.49

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,81

Natisni članek

Natisni članek
Rusija bloger Ukrajina

Nedelja, 16. 11. 2025, 17.49

1 ura

Ukrajinski vojni bloger priznava: Drvimo proti katastrofi strateških razsežnosti

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,81
Serhii Sternenko | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ukrajinski vojni bloger in aktivist Serhii Sternenko je na družbenem omrežju X objavil dramatično opozorilo, da Ukrajina "drvi proti katastrofi, ki jo lahko stane državnosti". Sternenko, ki je znan po svoji vlogi pri organizaciji množičnih donacij za vojaške drone, je zapisal, da trenutne razmere na fronti in politične odločitve v Kijevu vodijo v kritično točko, kjer obstaja nevarnost izgube suverenosti države.

Razmere na bojišču za ukrajinsko vojsko so vse težje. Sile so obkoljene v Pokrovsku, medtem ko Rusi napredujejo v dveh drugih smereh, blizu Zaporožja na jugu in Siverska na severu.

Ukrajina
Novice Ukrajinci razstrelili ključno cesto blizu Pokrovska #video

Glede na te dogodke je Serhii Sternenko, znani ukrajinski vojni bloger, aktivist, vplivnež, odvetnik in eden glavnih nedržavnih dobaviteljev brezpilotnih letalnikov ukrajinski vojski, izdal dramatično opozorilo, v katerem trdi, da Ukrajina drvi v katastrofo strateških razsežnosti, ki bi se lahko končala z izgubo državnosti.

Katastrofa strateških razsežnosti

"Žal je vse to zelo res. Gremo proti katastrofi strateških razsežnosti, ki bi lahko privedla do izgube državnosti. In to je še vedno zelo diplomatska ocena. Ignoriranje tega je zločin. Molčanje o tem je zločin.

Glede na trenutne okoliščine in brez velikih sprememb ne le v vojaškem poveljstvu, ampak tudi v političnem pristopu k obrambni vojni, je vprašanje, kdaj bodo ruski tanki vstopili, recimo, v Zaporožje ali Dneper, le vprašanje časa. Naša obramba se sesuva. Z oglušujočo tišino o tem,“ je Sternenko zapisal na družbenem omrežju X.

Sternenko je eden najbolj prepoznavnih ukrajinskih aktivistov in vplivnežev, ki je na začetku ruske agresije na Ukrajino služil v ukrajinski vojski. Širši javnosti je znan po svoji kasnejši vpletenosti v pomoč ukrajinski vojski. Že od samega začetka ruske invazije je imel ključno vlogo pri popularizaciji in pridobivanju dronov, pri čemer je zbiral sredstva za njihov nakup in dostavo na bojišče.

Volodimir Zelenski
Novice Stomilijonski škandal pretresa Ukrajino: šok za Zelenskega

Januarja letos je ustanovil fundacijo Sternenko, ki je hitro postala največji nevladni dobavitelj FPV dronov vojski. Gre za majhne brezpilotne letalnike, ki so opremljeni s kamero, ki prenaša sliko v realnem času na očala ali zaslon operaterja. To pomeni, da pilot vidi okolico iz perspektive drona, kot bi sedel v njem.

Po podatkih fundacije je bilo do 1. maja kupljenih in dobavljenih več kot 176 tisoč takšnih letalnikov. Sternenko je bil zaradi svoje izpostavljenosti večkrat tarča napadov. Maja letos je preživel poskus atentata, za katerega ukrajinska varnostna služba (SBU) krivi ruske obveščevalne strukture.

Sternenko je izjemno vpliven tudi na družbenih omrežjih – njegov YouTube kanal ima več kot dva milijona sledilcev, na Telegramu pa več kot 840 tisoč.

Volodimir Zelenski
Novice Je to konec za Zelenskega?
Ukrajinski vojaki
Novice Je Ukrajina na točki preloma?
ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski
Novice Bo to rešilo Ukrajino?
Rusija bloger Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.