TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
16. 11. 2025,
12.36

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek
Liga ICE, 15. in 16. november

Nedelja, 16. 11. 2025, 12.36

42 minut

Liga ICE, 15. in 16. november

Olimpija v pričakovanju bitke s koroškimi zmaji

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Olimpija gosti Celovčane. Foto Aleš Fevžer

Olimpija gosti Celovčane.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija bodo po petkovi domači zmagi nad Bolzanom (4:1) ob 18. uri gostili še enega pretendenta za najvišja mesta. V Tivoli prihaja podprvak Celovec, ki je pred petkovo tekmo vsaj točko osvojil na 11. zaporednih obračunih, v petek pa na koroškem derbiju proti Beljaku izgubil s 3:5. Olimpija je trenutno druga in ima priložnost, da na vrhu znova prehiti Pustertal, ki je v soboto izgubil drugič zapored ta teden, Celovec je s tekmo manj in petimi točkami manj četrti.

HK Olimpija navijači
Sportal Kolin izvrstno branil, dva gola iz power-playa in Olimpija ima novo zmago

Ljubljančani so sredi tedna po daljšem reprezentančnem premoru gostovali pri vodilnem Pustertalu in izgubili, v petek pa so se vrnili na domači led in po odlični predstavi in preobratu na kolena spravili Bolzano.

Zeleno-beli tabor je igral oslabljen, manjkali so prvi vratar Lukaš Horak (osebni razlogi), zaradi težav z zdravjem/poškodbami pa še Zach Boychuk, Evan Polei, Nate Halbert, Rok Kapel, Tian Hebar. Kapel bi bil lahko odsoten dlje časa, preostali naj bi se vrnili hitreje – njihovo odsotnost merijo v tednih, ne mesecih, pravi glavni trener Ben Cooper

Vsi bodo manjkali tudi zvečer, ko bo v Tivoliju gostoval Celovec. Tudi Korošci, s katerimi v Ljubljano prihaja nekdanji član Olimpije Jan Muršak, imajo težave s poškodbami. Dlje časa ne bodo mogli med drugim računati tudi na slovenskega napadalca Luko GombocaDavida Maierja, Nicka Petersena, pa tudi Jordana Murrayja, ki se je poškodoval v petek in bo moral na operacijo.

Ekipi sta se pred tremi tedni pomerili na Koroškem, kjer so po kazenskih strelih zmagali Ljubljančani. | Foto: EC-KAC/Wolfgang Jannach Ekipi sta se pred tremi tedni pomerili na Koroškem, kjer so po kazenskih strelih zmagali Ljubljančani. Foto: EC-KAC/Wolfgang Jannach

Ekipi sta se to sezono že srečali, konec oktobra so Celovčani doma trikrat povedli, Olimpija pa trikrat izenačila, izsilila podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da je odločalo izvajanje kazenskih strelov, po katerem je zmagala ljubljanska ekipa.

Olimpija bo prihodnji teden igrala eno tekmo državnega prvenstva s Kranjem, v petek pa se vrača v ritem IceHL v Beljaku, v nedeljo jo čaka še eno gostovanje v Linzu.

Prvaki iz Salzburga gostijo Fehervar AV19 (Anže Kuralt), Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan) gostuje pri Vorarlbergu, Beljak gosti Dunaj, Gradec pa četrto zaporedno zmago lovi proti Innsbrucku.

ICEHL, 15. in 16. november

Lestvica:

Preberite še:

Pustertal : HK Olimpija
Sportal Oslabljena Olimpija izgubila pri vodilnem Pustertalu
Los Angeles Kings, Anže Kopitar
Sportal Znova nasmeh na obrazu Anžeta Kopitarja
HDD Jesenice
Sportal Jeseničani izgubili pri vročih Avstrijcih
