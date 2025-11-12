Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Sreda,
12. 11. 2025,
22.05

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
hokej Ben Cooper Rok Tičar Val Pusteria HK Olimpija IceHL

Sreda, 12. 11. 2025, 22.05

1 ura, 1 minuta

ICEHL, 12. november

Oslabljena Olimpija izgubila pri vodilnem Pustertalu

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Pustertal : HK Olimpija | Olimpija gostuje pri vodilnem Pustertalu, za katerim zaostaja eno točko. | Foto Foppa Iwan - HC Pustertal

Olimpija gostuje pri vodilnem Pustertalu, za katerim zaostaja eno točko.

Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Moštva v ligi ICE so se po reprezentančnem premoru vrnila v tekmovalni ritem. V Brunicu je pri vodilnem Pustertalu Roka Tičarja gostovala drugouvrščena Olimpija. Po prvi tretjini je še vodila z 2:1, na koncu pa izgubila s 3.5. V postavo zmajev se je po poškodbi vrnil kapetan Robert Sabolič, sta pa med drugimi manjkala Zach Boychuk in prvi vratar Lukaš Horak.

slovenska hokejska reprezentanca Slovenija Belorusija Bled Dejan Varl
Sportal Tudi pri sosedih ni vse rožnato: Avstrijci se tudi pritožujejo, da ni več toliko denarja

Pustertal : HK Olimpija | Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Zmaji so po vrnitvi na led v regionalni ligi po premoru za reprezentančne aktivnosti zabeležili peti poraz v sezoni. Usoden je bil vodilni Pustertal, ki je razliko napravil v drugi tretjini (3:0). Ljubljančani so ostali na drugem mestu, a imajo zdaj za Italijani štiri točke zaostanka. 

Na gostovanje so se odpravili oslabljeni, zaradi poškodb manjkajo Nathanael Halbert, Evan Polei, Rok Kapel, Tian Hebar, v Italijo nista odpotovala niti Zach Boychuk in Lukaš Horak (osebni razlogi). V postavi še ni bilo novinca v obrambi Andrewa MacWilliama, se je pa po mesecu in pol vrnil Robert Sabolič.

Ljubljančani so dvoboj začeli zaspano in se že sredi tretje minuti znašli v zaostanku, ko je bil natančen Daniel Glira. Gosti so ritem ujeli v drugem delu prve tretjine, ko je na sceno stopil najbolj učinkovit igralec lige Nicolai Meyer. Najprej je izenačil v 14. minuti, slabo minuto pred koncem prve tretjine pa je prispeval še podajo ob golu TJ Brennana s hokejistom več na ledu.

Pustertal : HK Olimpija | Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Druga tretjina je bila povsem na strani domačih. Za Pustertal je namreč v 26. minuti po podaji Roka Tičarja izenačil branilec Greg Di Tomaso, v zadnjih slabih štirih minutah pa so zmaji klonili še dvakrat. Najprej so Italijani ob drugi Olimpijini dvominutni kazni zadeli prek Alexandra Ierulla, znova je bil med podajalci Tičar, nato pa je Luko Kolina 75 sekund pred koncem druge tretjine ugnal še Austin Rueschhoff.

Pustertal : HK Olimpija | Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal Varovanci Bena Cooperja so že večkrat v sezoni nadoknadili zaostanek v zadnji tretjini, tudi v Brunicu pa je bil začetek te obetaven. Na 3:4 je namreč v 45. minuti znižal Nik Simšič. Toda to je bilo vse, kar so v zadnji tretjini ponudili gosti. Že nasploh so v drugi in zadnji tretjini proti vratom Edwarda Pasqualeja skupaj sprožili le osem strelov, skupno na tekmi pa 20. Italijani so za nameček ob koncu še povišali prednost, ko je za končnih 5:3 zadel Nicholas Saracino.

Olimpija bo ta teden odigrala tri tekme, po večernem gostovanju bo v petek gostila Bolzano, v nedeljo pa še Celovec.

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je po kazenskih strelih premagal Bolzano. Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) je bil s 5:3 boljši od slovenskega Linza (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan). Ograjenšek je dvakrat podal za zadetek. 

HDD Jesenice,Nik Zupančič
Sportal Nik Zupančič: Smo mojstri improvizacije. Pri nas je vse obrnjeno na glavo.

ICEHL, 12. november

Lestvica:

Preberite še:

HZS novinarska konferenca hokejska reprezentanca Jan Drozg
Sportal Jan Drozg: Iskreno povedano, v Rusiji sem se znašel na mrtvi točki, a verjamem, da se bo nekaj našlo
slovenska hokejska reprezentanca : Poljska, Ledna dvorana Tabor, Maribor, Magovac, Podlipnik, Jan Drozg, Luka Maver, Ken Ograjenšek
Sportal Slovenci reprezentančno sezono odprli z zanesljivo zmago
slovenska hokejska reprezentanca : Poljska
Sportal Slovenci na Poljskem še do druge zmage
Edo Terglav, slovenska hokejska reprezentanca, trening
Sportal Slovenci za konec izgubili, selektor videl veliko pozitivnega
Anaheim Ducks
Sportal Colorado ponižal Edmonton, Boston in Anaheim do šeste zaporedne zmage
Kopitar THUMB Crosby
Sportal Zvezdnik lige NHL po tekmi presenetil Kopitarja
Andrew MacWilliam
Sportal Zmaje okrepil nekdanji branilec Toronta
slovenska hokejska reprezentanca, Gašper Krošelj
Sportal Krošelj se je vrnil, Török zadel, zgodovinska tekma za Grenoble
hokej Ben Cooper Rok Tičar Val Pusteria HK Olimpija IceHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.