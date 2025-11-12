Oslabljena Olimpija izgubila pri vodilnem Pustertalu

Moštva v ligi ICE so se po reprezentančnem premoru vrnila v tekmovalni ritem. V Brunicu je pri vodilnem Pustertalu Roka Tičarja gostovala drugouvrščena Olimpija. Po prvi tretjini je še vodila z 2:1, na koncu pa izgubila s 3.5. V postavo zmajev se je po poškodbi vrnil kapetan Robert Sabolič, sta pa med drugimi manjkala Zach Boychuk in prvi vratar Lukaš Horak.

Zmaji so po vrnitvi na led v regionalni ligi po premoru za reprezentančne aktivnosti zabeležili peti poraz v sezoni. Usoden je bil vodilni Pustertal, ki je razliko napravil v drugi tretjini (3:0). Ljubljančani so ostali na drugem mestu, a imajo zdaj za Italijani štiri točke zaostanka.

Na gostovanje so se odpravili oslabljeni, zaradi poškodb manjkajo Nathanael Halbert, Evan Polei, Rok Kapel, Tian Hebar, v Italijo nista odpotovala niti Zach Boychuk in Lukaš Horak (osebni razlogi). V postavi še ni bilo novinca v obrambi Andrewa MacWilliama, se je pa po mesecu in pol vrnil Robert Sabolič.

Ljubljančani so dvoboj začeli zaspano in se že sredi tretje minuti znašli v zaostanku, ko je bil natančen Daniel Glira. Gosti so ritem ujeli v drugem delu prve tretjine, ko je na sceno stopil najbolj učinkovit igralec lige Nicolai Meyer. Najprej je izenačil v 14. minuti, slabo minuto pred koncem prve tretjine pa je prispeval še podajo ob golu TJ Brennana s hokejistom več na ledu.

Druga tretjina je bila povsem na strani domačih. Za Pustertal je namreč v 26. minuti po podaji Roka Tičarja izenačil branilec Greg Di Tomaso, v zadnjih slabih štirih minutah pa so zmaji klonili še dvakrat. Najprej so Italijani ob drugi Olimpijini dvominutni kazni zadeli prek Alexandra Ierulla, znova je bil med podajalci Tičar, nato pa je Luko Kolina 75 sekund pred koncem druge tretjine ugnal še Austin Rueschhoff.

Varovanci Bena Cooperja so že večkrat v sezoni nadoknadili zaostanek v zadnji tretjini, tudi v Brunicu pa je bil začetek te obetaven. Na 3:4 je namreč v 45. minuti znižal Nik Simšič. Toda to je bilo vse, kar so v zadnji tretjini ponudili gosti. Že nasploh so v drugi in zadnji tretjini proti vratom Edwarda Pasqualeja skupaj sprožili le osem strelov, skupno na tekmi pa 20. Italijani so za nameček ob koncu še povišali prednost, ko je za končnih 5:3 zadel Nicholas Saracino.

Olimpija bo ta teden odigrala tri tekme, po večernem gostovanju bo v petek gostila Bolzano, v nedeljo pa še Celovec.

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je po kazenskih strelih premagal Bolzano. Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) je bil s 5:3 boljši od slovenskega Linza (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan). Ograjenšek je dvakrat podal za zadetek.

ICEHL, 12. november

Lestvica:

