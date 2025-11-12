Torek je bil prav poseben dan za Grenoble, za katerega brani Matija Pintarič, v trenerskem štabu pa je slovenski selektor Edo Terglav. Francoski prvak, ki prvič igra play-off tega tekmovanja, se je dobro upiral favorizirani švedski Frölundi in izgubil z 1:3. V Bremerhavnu se je odvil slovenski obračun med Fischtown Pinguinsi Jana Urbasa (zaradi poškodbe ni igral), Žige Jegliča in Mihe Verliča ter Ilvesom slovenskega napadalca Matica Töröka, ki je ob tesni zmagi s 3:2 zadel. Za moštvo Kometa Brno je dve tretjini odigral povratnik po poškodbi Gašper Krošelj, v 40 minutah igre zbral 25 obramb, nato pa ga je na ledu zamenjal komaj 19-letni Jan Ondraček, ki so mu hokejisti Lulee nato zabili kar pet golov. Tekma dviguje prah, navijači Brna se čudijo odločitvam kluba, da je na Švedsko peljal pomlajeno zasedbo in menjal Krošlja. Danes bo Zug, pri katerem je v prvem delu igral Nik Christian Petrovič, gostil praško Sparto. Povratne tekme bodo prihodnji teden.

V hokejski ligi prvakov se začenjajo izločilni boji, v katerih sodeluje 16 klubov. Pari so sestavljeni glede na uvrstitev v ligaškem delu tekmovanja, 1. igra s 16., 2. s 15. ... V osmini finala nastopa kar nekaj kolektivov s slovenskim pridihom.

Fischtown Pingunsi, pri katerih Jan Urbas ni igral, so izgubili proti Ilvesu. Foto: Guliverimage

Török zadel ob tesni zmagi

Še preden sta na led dvorane Patinoire Polesud stopila švedski in francoski klub, pa se je v Bremerhavnu začela tekma kolektivov s slovenskim pridihom.

Klub Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič), ki je za las ujel osmino finala, je izzval prvo moštvo uvodnega dela Ilves, v dresu katerega je sezono odlično začel napadalec Matic Török. Urbas, ki zaradi poškodbe ni igral od 17. oktobra, tudi tokrat ni stopil na led, sta pa zaigrala Jeglič in Verlič, pri Ilvesu pa je odlično partijo odigral Török in zadel izenačujoči gol v 39. minuti tekme (2:2). Finska ekipa je zadela tudi v zadnji tretjini in se veselila zmage s 3:2.

Ilves Matica Töröka v prvem delu ni izgubil niti točke in v osmino finala vstopil kot edina stoodstotna ekipa. Tudi po prvi tekmi osmine finala ostaja neporažen. Foto: Guliverimage

Krošelj držal soigralce v igri, sledila sta menjava in hud poraz

Češki prvak Kometa Brno (Gašper Krošelj) je prvi del končal na osmem mestu, tako da je boj za napredovanje začel pri devetem iz prvega dela, aktualnem švedskem prvaku Luleå, kamor je odpotoval brez kar nekaj izkušenih članov.

V zasedbi je bil slovenski vratar Krošelj, ki se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe vrnil na led. Odigral je 40 minut in Kometo držal v igri. Ustavil je 25 strelov na svoja vrata in po dveh tretjinah mlado ekipo ohranjal v igri pri rezultatu 1:1. Nato je trener gostov namesto Slovenca v vrata poslal 19-letnega Jana Ondračka in švedski gostitelji so mu nasuli pet golov za končno zmago s 6:1.

Slovenski vratar Gašper Krošelj je v torek igral prvič po vrnitvi po poškodbi. V prvih dveh tretjinah se je izkazal s 25 obrambami proti švedskemu prvaku, v zadnji, v katero sta ekipi vstopili pri rezultatu 1:1, pa ga je trener zamenjal z Janom Ondračkom, ki je prejel pet golov, tako da je moštvo Kometa Brno prvo tekmo izgubilo z 1:6. Foto: Guliverimage

Po tekmi se je vsul plaz kritik na vodstvo in trenerski štab kluba, češ da če jim ni do igranja v tekmovanju, naj mesto prepustijo drugemu klubu. Navijači se sprašujejo, zakaj nekateri člani niso odpotovali na Švedsko, še bolj pa jih je razjezila menjava 38-letnega Slovenca za Ondračka.

Pomočnik trenerja Jiri Horaček je po porazu pohvalil ekipo: "Bila je težka tekma, nasprotnik je bil zelo dober, v ekipi je imel veliko izkušenih igralcev. Upam si trditi, da je bilo prvih štirideset minut zelo dobrih. Pritiskali smo, vodili smo. V tekmo smo vstopili dobro in garali. Gašper je odlično odigral prvih 40 minut, nenehno nam je dajal priložnost. A ker je za njim daljše okrevanje po poškodbi, smo nato v gol postavili mladega Honzo Ondračka. Tudi on se je odlično odzval in nam dal priložnost. Vsi mladi fantje, ki so vstopili, so igrali zelo dobro. Zanje je bila to fantastična izkušnja. Zelo smo veseli, da igrajo te težke tekme, pomembne za njihove nadaljnje kariere. Vsi so se odlično odzvali. Ne glede na to, ali so bili mladi ali starejši igralci, vsi so šestdeset minut trdo delali."

Švicarski Zug, pri katerem je v prvem delu lige prvakov priložnost za dokazovanje dobil Nik Christian Petrovič, je bil 13., tako da ga v osmini finala čaka četrta praška Sparta. Prva tekma bo zvečer v Švici.

