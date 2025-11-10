Hokejisti Los Angeles Kings so serijo šestih gostovanj odprli z nedeljsko matinejo pri Pittsburgh Penguins, kjer so dvakrat zaostajali, na koncu pa zmagali s 3:2. Kapetan Anže Kopitar je dosegel svoj drugi gol sezone, zadel je za 1:1. Po srečanju mu je zvezdnik Pittsburgha Sidney Crosby, saj je bil to njun najverjetneje zadnji medsebojni dvoboj v ligi NHL, podaril dres. Kralji, ki so vknjižili sedmo zmago, se zdaj selijo k ekipi z vrha vzhoda Montrealu. Prvi v ligi ter na zahodnem delu so s 25 točkami igralci Colorado Avalanche, ki so v Vancouvru po podaljšku s 5:4 ugnali Canucks.

Kralji so se v deveti minuti znašli v zaostanku, a so nato hitro izkoristili prvo kazen domačih, ko se je moral hladiti Sidney Crosby. Izenačil je Anže Kopitar, ki je zadel iz težkega položaja, plošček pa mu je v gol debitanta v ligi NHL Sergeja Murašova pomagal pospraviti kar domači branilec Parker Wotherspoon. Za kapetana Kraljev je bil to drugi gol v sezoni, zadel je na drugi zaporedni tekmi.

Gostitelji so v 28. minuti drugič povedli, pod zadetek ob številčni prednosti se je podpisal Anthony Mantha. Kalifornijci so imeli v drugi tretjini trikrat igralca več, a ga niso izkoristili.

Kralje čaka še pet gostovanj. Foto: Reuters So pa drugi izenačujoči gol dosegli v 45. minuti, ko je zadel Corey Perry. 40-letni veteran je že pri sedmih golih in je najboljši strelec Kraljev v tej sezoni. Sedem minut pozneje je Kevin Fiala preigral obrambo domačih in zadel za prvo vodstvo gostov na tekmi. Pittsburgh je ob koncu poskušal izsiliti podaljšek brez vratarja, a se rezultat ni več spremenil, tako da so Kopitar in soigralci odpeljali tesno zmago.

Kopitar je na ledu preživel 17 minut in 33 sekund in v tem času osvojil 67 odstotkov sodniških metov. Darcy Kuemper je v vratih Kraljev ustavil 31 strelov, njegov vratarski kolega na drugi strani Murašov pa 24.

"V prejšnji sezoni doma nismo znali izgubiti, na gostovanjih pa nismo dobili veliko tekem. V tej je preprosto drugače. To je hokej, včasih je to težko razložiti. A smo si želeli zmago. Prvih 40 minut smo bili v igri in izstopali. Mislim, da jim nismo dali veliko na ledu," je za uradno stran lige dejal trener Kings Jim Hiller.

Kako je Sidney Crosby po tekmi podaril Anžetu Kopitarju dres:

Kralji imajo po 16 odigranih tekmah 18 točk, kar je dovolj za sredino lestvice zahodne konference, a so razlike do vrha in tudi dna zelo majhne. Tretji Chicago, ki je danes ugnal Detroit s 5:1, ima le točko več, St. Louis Blues pa so s 13 točkami predzadnji na zahodu.

Kalifornijci se odpravljajo na kanadsko turnejo, Pittsburgh pa prihaja v Evropo, naslednji tekmi bo v sklopu global series proti Nashville Predators igral v Stockholmu.

Carlsson podaljšal svoj niz točk na deset tekem

V pacifiški skupini in skupno drugo v ligi so z dvema točkama zaostanka za Coloradom Anaheim Ducks, ki so na svojem ledu s 4:1 ugnali Winnipeg Jets. V tej skupini so četrti kralji, ki imajo 18 točk. Pred njimi sta še ekipa iz Las Vegasa ter Seattle Kraken, ki so v Dallasu z 1:2 izgubili proti Stars.

Nathan MacKinnon je z goloma in s tremi podajami sodeloval pri vseh uspešno zaključenih akcijah Colorada. Tri minute in sekundo pred koncem rednega dela tekme je najprej za domače na 4:4 izenačil Jake DeBrusk.

Gavin Brindley je po minuti in osmih sekundah dodatka odločil dvoboj, ko je odbiti plošček poslal med nogami Kevina Lankinena. MacKinnon je tako v sezoni dosegel 29 točk, ima 14 golov in 15 podaj ter je vodilni v ligi po točkah in golih.

Leo Carlsson izstopa v dresu Anaheim Ducks. Foto: Reuters

Leo Carlsson je dosegel dva gola ob igralcu več na ledu in podaljšal svoj niz točk na deset tekem v dresu Anaheim Ducks, ki so zmagali na svoji sedmi tekmi zaporedoma. Beckett Sennecke je prav tako za domače dosegel dva gola, Cutter Gauthier in Chris Kreider sta imela vsak po dve podaji, Lukas Dostal pa je ustavil 23 poskusov gostov.

Caseyja DeSmitha (30 obramb) je v vratih Dallasa premagal le Jaden Schwartz za vodstvo Seattla z 1:0 v začetku četrte minute. Tyler Seguin in Wyatt Johnston sta dosegla gola za domače, Miro Heiskanen pa je dodal dve podaji, s čimer je podaljšal svoj niz točk na štiri tekme.

Pred svojimi gledalci so slavili igralci Ottawe Senators, ki so s 4:2 ugnali Utah Mammoth, in Minnesote Wild po zmagi z 2:0 nad Calgary Flames. Na svojih ledenih ploskvah sta izgubili moštvi Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks so bili boljši s 5:1, in Toronto Maple Leafs. Slednje so s 5:4 porazili Carolina Hurricanes.

