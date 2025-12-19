Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
19. 12. 2025,
19.51

Osveženo pred

2 uri, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Carolina Hurricanes Florida Panthers liga NHL

Petek, 19. 12. 2025, 19.51

2 uri, 6 minut

Liga NHL, 19. december

Prvaki v zmagovitem nizu. Ga bodo podaljšali?

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sergei Bobrovsky, Florida Panthers | Foto Reuters

Foto: Reuters

Aktualni prvaki lige NHL, hokejisti moštva Florida Panthers, so v zmagovitem nizu, dobili so namreč zadnje tri tekme, v četrtek zjutraj so bili boljši tudi od Kopitarjevih Kraljev (3:2), četrto zaporedno zmago in 19. v sezoni pa bodo ponoči na domačem ledu poskušali doseči proti Carolina Hurricanes. Naloga bo vse prej kot lahka, saj gostijo najboljšo ekipo vzhodne konference, ki je nanizala pez zaporednih zmag.

Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Kopitar in Kralji prekinili črni niz

V noči na soboto po slovenskem času bodo v najmočnejši hokejski ligi na svetu odigrane še štiri tekme. Najboljša ekipa lige Calorado Avalanche (24 zmag in le 9 porazov) gosti Winnipeg Jets, NY Islanders pričakujejo Vancouver Canucks, Utah Mammoth NJ Devils in Anaheim Ducks Dallas Stars.

Anže Kopitar bo z LA kings na delu spet v torek zjutraj po slovenskem času (4.00), ko bo na domačem ledu dvorane Crypto.com pričakal Columbus Blue Jackets.

Liga NHL, 19. december

Lestvice

Preberite še:

Los Angeles Kings, Anže Kopitar
Sportal Črn niz LA Kings se nadaljuje
Leon Draisaitl
Sportal Velik mejnik za nemškega igralca
Darcy Kuemper
Sportal Visok poraz Kraljev, nato pa še poškodba njihovega vratarja #video
Carolina Hurricanes
Sportal Carolina skočila na vrh vzhodne konference v NHL
Carolina Hurricanes Florida Panthers liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.