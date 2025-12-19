Prvaki v zmagovitem nizu. Ga bodo podaljšali?

Aktualni prvaki lige NHL, hokejisti moštva Florida Panthers, so v zmagovitem nizu, dobili so namreč zadnje tri tekme, v četrtek zjutraj so bili boljši tudi od Kopitarjevih Kraljev (3:2), četrto zaporedno zmago in 19. v sezoni pa bodo ponoči na domačem ledu poskušali doseči proti Carolina Hurricanes. Naloga bo vse prej kot lahka, saj gostijo najboljšo ekipo vzhodne konference, ki je nanizala pez zaporednih zmag.

V noči na soboto po slovenskem času bodo v najmočnejši hokejski ligi na svetu odigrane še štiri tekme. Najboljša ekipa lige Calorado Avalanche (24 zmag in le 9 porazov) gosti Winnipeg Jets, NY Islanders pričakujejo Vancouver Canucks, Utah Mammoth NJ Devils in Anaheim Ducks Dallas Stars.

Anže Kopitar bo z LA kings na delu spet v torek zjutraj po slovenskem času (4.00), ko bo na domačem ledu dvorane Crypto.com pričakal Columbus Blue Jackets.

Liga NHL, 19. december

Lestvice

