Avtor:
Ž. L.

Petek,
27. 2. 2026,
9.55

Osveženo pred

44 minut

smučarski poleti Kulm Žak Mogel Rok Oblak Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc

Smučarski poleti, Kulm, trening in kvalifikacije (m)

Domen Prevc pred novim velikim izzivom: v Avstriji začetek sezone poletov

Avtor:
Ž. L.

Domen Prevc, mali kristalni globus | Domen Prevc je lani v skupnem seštevku poletov slavil pred Anžetom Laniškom. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je lani v skupnem seštevku poletov slavil pred Anžetom Laniškom.

Foto: Guliverimage

Kratek premor po koncu zimskih olimpijskih iger v Italiji je končan. Karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih je že v Bad Mitterndorfu, kjer bosta ta konec tedna na sporedu dve posamični tekmi na letalnici. Domen Prevc s tem začenja branjenje malega kristalnega globusa v smučarskih poletih. Petkove kvalifikacije se začnejo ob 13.30, pred tem bosta na sporedu dve seriji uradnega treninga.

Kulm (HS 235), smučarski poleti, moški, trening:
prva serija druga serija
Žak Mogel
Rok Oblak
Timi Zajc
Anže Lanišek
Domen Prevc

Nika Prevc in Anže Lanišek sta med tednom v Planici postala nova državna prvaka, nato pa so se slovenski skakalci in skakalke (še zadnjič v tej sezoni) razšli in odpravili vsak proti svoji naslednji postojanki svetovnega pokala. Skakalke bodo ta konec tedna tekmovale na manjši skakalnici v Hinzenbachu, za skakalce pa se na Kulmu začenja sezona poletov.

Skupna zmaga na prestižni novoletni turneji, naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih, dve zlati medalji na zimskih olimpijskih igrah v Predazzu in skoraj zagotovljena zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala. Mali kristalni globus se zdi v primerjavi z neverjetnimi dosežki v tej sezoni manj pomembna trofeja, a Domen Prevc bo brez dvoma naredil vse, da primat na letalnicah potrdi tudi v tem pogledu.

Kulm bo gostil dve posamični preizkušnji (sobota in nedelja), dogajanje na avstrijski letalnici pa se začenja že v petek dopoldne, ko bo na sporedu uradni trening. Letalci bodo skakalnico predvidoma preizkusili v dveh serijah, ob 13.30 sledijo kvalifikacije. Slovenijo bodo poleg Prevca zastopali še Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

Peter Prevc je leta 2016 na Kulmu postavil uradni rekord skakalnice, ki velja še danes (244 m). | Foto: Guliverimage Peter Prevc je leta 2016 na Kulmu postavil uradni rekord skakalnice, ki velja še danes (244 m). Foto: Guliverimage Lani na vrhu dva Slovenca

Za Domna Prevca se tako začenja branjenje malega kristalnega globusa, ki ga je lani v Planici osvojil pred Anžetom Laniškom, piko na i je postavil s svetovnim rekordom. O skupni zmagi v seštevku poletov bo letos odločalo šest posamičnih preizkušenj, po dveh tekmah na Kulmu bosta po dve posamični preizkušnji gostili še letalnici v Vikersundu (21. in 22. marec) in Planici (27. in 29. marec). Pod Poncami bo 28. marca tradicionalno potekala tudi ekipna tekma.

Prav tako bi lahko slovenski šampion že ta konec tedna na Kulmu teoretično potrdil tudi končno zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. V boju za veliki kristalni globus ima kar 625 točk naskoka pred prvim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem, ki pa bi moral leteti daleč pod pričakovanji, da bi zmagovalca dobili že v Bad Mitterndorfu.

Bolj verjetno se zdi, da bo Prevc najuspešnejše leto posameznika v zgodovini smučarskih skokov zaokrožil prihodnji teden v Lahtiju na Finskem.

Spored v Bad Mitterndorfu

- petek, 27. februar
uradni trening 11.15
kvalifikacije 13.30

- sobota, 28. februar
poskusna serija 12.30
prva tekma 13.30

- nedelja, 1. marec
kvalifikacije 12.00
druga tekma 13.30

