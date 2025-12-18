Četrtek, 18. 12. 2025, 19.28
3 ure, 35 minut
Liga NHL, 18. december
Kopitarjevi ostajajo na Floridi. Bodo le prekinili črn niz?
Po porazu z aktualnimi prvaki lige NHL Florida Panthers (2:3) se bodo Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings v noči na petek udarili s še enim moštvom na Floridi, Tampa Bay Lightning (1.00). Kralji so izgubili zadnje štiri tekme v najmočnejši hokejski ligi na svetu, skupno imajo v tej sezoni na računu 14 zmag in 19 porazov, s 37 točkami pa so trenutno sedmo moštvo zahoda.
Kralji bodo štiri tekme trajajoč črn niz poskušali prekiniti pri moštvu Tampa Bay Lightning, ki zaseda sedmo mesto na lestvici vzhodne konference. Po tokratni tekmi se Kralji vračajo domov v Los Angeles, kjer bodo 23. 12. pričakali Columbus Blue Jackets, dan kasneje še Seattle Kraken in 28. 12. v mestnem derbiju gostili Anaheim Ducks.