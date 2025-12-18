Kopitarjevi ostajajo na Floridi. Bodo le prekinili črn niz?

Po porazu z aktualnimi prvaki lige NHL Florida Panthers (2:3) se bodo Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings v noči na petek udarili s še enim moštvom na Floridi, Tampa Bay Lightning (1.00). Kralji so izgubili zadnje štiri tekme v najmočnejši hokejski ligi na svetu, skupno imajo v tej sezoni na računu 14 zmag in 19 porazov, s 37 točkami pa so trenutno sedmo moštvo zahoda.