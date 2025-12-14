Predbožična norost v New Yorku, ki je povzročila spremembe

Predbožično tekmo lige NHL med rivaloma New York Rangers in Boston Bruins je pred slabega pol stoletja, ko so bili resnejši pretepi med ekipami stalnica, zaznamoval izgred, v katerega niso bili vključeni (zgolj) hokejisti nasprotnih ekip, temveč so se trdoživi Bostončani v Madison Square Gardnu spravili na domače navijače, ki so izzvali enega bolj razvpitih incidentov tistega časa. Vodstvo lige je zaradi pretresa na tribunah newyorške dvorane spremenilo višino pleksi stekla, ki ločuje tribune od hokejskega igrišča.

Pretepi na ledenih ploskvah lige NHL so bili pred pol stoletja skorajda sestavni del obračunov, še posebej rado je zavrelo, ko so si nasproti stali člani originalne šesterice najmočnejše hokejske lige na svetu, ki se je pozneje močno razširila. Navijači so pogosto hodili na hokejske tekme prav v upanju, da bodo videli razgrete srboriteže na delu tudi med petjem pesti.

Ena od ekip, ki je imela v svojem DNK zapisano trdoživost, predvsem pa močno zvestobo klubu in vztrajnost, ki so znale preseči mejo dobrega okusa, so bili Boston Bruins. Tako se Big Bad Bruins (Veliki zlobni Bruins), kot se je prijel vzdevek izjemne zasedbe Bostona tistega časa, 23. decembra 1979 niso izneverili svojim načelom trde identitete.

Tistega večera so gostovali v slavni newyorški dvorani Madison Square Garden, kjer jih je v napetem ozračju pričakal veliki rival New York Rangers. "Tekma je bila zelo fizična. Pretepi in kazni so neprestano polnili statistiko, napetosti v naelektrenem vzdušju so se stopnjevale na obeh straneh. Ko se je oglasila zadnja sirena, po kateri je zmaga pripadla Bostonu (4:3), je nastal kaos," so se dogajanja spomnili pri Black N' Gold Hockey, ki pristaše Kosmatincev navdušuje z anekdotami iz različnih obdobij kluba.

Ko so se igralci odpravljali v slačilnici, je krilni napadalec Bruinsov Al Secord udaril Rangersa Ulfa Nilssona, češ da gre za povračilni ukrep, saj da ga je Nilsson udaril med tekmo. A manjši zaplet med hokejistoma je bil daleč od glavnega dogajanja, ki je neslavno zaznamovalo konec srečanja v New Yorku.

V središču tega se je znašel navijač gostiteljev John Kaptain, ki je segel prek nizko postavljenega stekla na ogradi in po glavi udaril napadalca Bostona Stana Jonathana, da je začel krvaveti, nato pa mu iz rok vzel še palico in z njo začel vihteti.

Pestro dogajanje po tekmi:

Ko je to videl glavni pretepač Bruinsov Terry O'Reilly – z 2.095 kazenskimi minutami še danes absolutni rekorder Bostona –, mu je zavrela kri. Splezal je prek pleksi stekla na navijaško tribuno, kamor mu je sledila večina soigralcev v črno-zlati opremi, in se začel pretepati z navijači domačih.

Terry O'Reilly – z 2.095 kazenskimi minutami še danes absolutni rekorder Bostona –, ni okleval, ko je bilo treba braniti soigralca. Foto: AP/javna domena/Wikimedia Commons

Kaptain se je sprva uspel osvoboditi O'Reillyja, a sta ga ujela Peter McNab in Mike Milbury, ga zgrabila in vrgla nazaj na tla. Milbury je pogumnemu navijaču, ki je napadel njegovega soigralca, snel čevelj, ga z njim udaril in v znak prevlade čevelj vrgel na led. "Zgrabil sem njegov čevelj, ga malo potegnil in ga nato nekako dvakrat udaril. Ne vem, ali sem sploh kaj okleval, saj sem vedel, da me bodo zaradi te poteze naslednjih 30 let obrekovali, a sem ga nato udaril po nogi in nato naredil, kar se mi je takrat zdelo verjetno najbolj nezaslišano od vsega: njegov čevelj sem vrgel na led," se je Milbury spomnil incidenta s čevljem, ki je še dolgo polnil naslovnice.

Razgreto ozračje se je preneslo tudi pred dvorano, več sto navijačev Rangersov se je zneslo nad avtobusom gostov, ki so prizorišče zapuščali v okrepljenem policijskem spremstvu. John Kaptain, brat James, oče Manny in prijatelj Jack so bili sprva obtoženi kršenja javnega reda, a so bile obtožbe kasneje opuščene. Sami naj bi sprva sprožili tožbo zoper nekatere hokejiste Bostona, pa tudi organizatorje tekme, a naj se na koncu ne bi odločili vložiti obtožb proti nobenemu od 18 Bruinsov, ki so napadli navijače na tribunah.

Mike Milbury (številka 26), ki je navijaču sezul čevelj in ga vrgel na led, je bil suspendiran za šest tekem, prejel pa je tudi nekaj denarne kazni. Foto: WeatherExperiment/Wikimedia Commons

Je pa nekatere hokejiste kaznovalo vodstvo lige. O'Reilly je bil suspendiran za osem tekem, Milbury in McNab pa sta se hladila šest obračunov. Vsi so bili kaznovani še denarno, s 500 dolarji, enako kazen pa so dobili tudi preostali člani kluba. Po informacijah Black N' Gold Hockey je bil izjema le vratar Gerry Cheevers, ki je bil v času pretepa raje "na drugem pivu".

Vodilni možje po incidentu, ki ga je The New York Times označil za enega najbolj nepozabnih soočenj med navijači in športniki v športu, niso posegli le po kaznih, pač pa tudi po spremembah pri ureditvi ograde ob ledeni ploskvi. Po novem je moralo biti pleksi steklo, ki ločuje navijače na tribunah in hokejiste na drugi strani, precej višje, česar so današnji navijači vajeni.