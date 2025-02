Najbolj razvpita tekma NHL-ekipe, za katero so bili prepričani, da je nikoli ne bo

Resda od uradne prve tekme lige NHL na prostem mineva dobrih 20 let, a eden od klubov najmočnejše hokejske lige je premierni obračun pod milim nebom odigral že pred 71 leti. To je bilo prav posebno srečanje hokejistov Detroit Red Wings in zapornikov Marquette Branch Prison. V Detroitu so menili, da dvoboja nikoli ne bo, a so Jack Adams, Gordie Howe, Ted Lindsay in druščina držali besedo ter zapornikom odčitali nekaj hokejskih lekcij.

V tokratnem Skoku v športno preteklost smo koledar zavrteli za dobrih sedem desetletij nazaj, ko je generalni direktor NHL-moštva Detroit Red Wings Jack Adams pristal na poseben dvoboj, prepričan, da se nikoli ne bo uresničil. A se je motil.

Zapor Marquette Branch Vir fotografije: Wikimedia Commons/Alvah Littlefield Sawyer - history of the northern peninsula of Michigan and its people. Foto: Wikimedia Commons Zametki verjetno najbolj razvpite tekme na prostem, v kateri je sodelovala ekipa lige NHL, segajo v leto 1953. Adams je tisto poletje s kapetanom Detroita Tedom Lindsayjem v sklopu sponzorske kampanje v mestu Marquette obiskal tamkajšnji zapor Branch Prison.

Pisatelj in zgodovinar Richard Bak je v svoji knjigi zapisal, da sta nekdanja vodja t. i. Purple Gang, sicer pa tudi pristaša rdečih kril, prišla na idejo in Adamsa izzvala, naj se njegova profesionalna zasedba pomeri z zaporniško.

Glede na to, da naj bi Adams osebno poznal nekatere zapornike, da ti niso imeli hokejske opreme, v zaporu pa ni bilo ne duha ne sluha o hokejskem igrišču, se je dobrodušno strinjal, a ob tem postavil pogoj. Detroit Red Wings bodo na hokejski dvoboj prišli le, če bodo njegovemu osebju krili stroške hotela, čarterskega poleta in prehrane.

Legendarni član Detroit Red Wings Ted Lindsay se poleti 1953 niti zavedal ni, kje bo igral čez nekaj mesecev. Foto: Reuters "Jack je mislil, da o tekmi ne bo nikoli več slišal," je nekoč za kanadsko športno televizijo TSN dejal Lindsay, ki tudi sam ni slutil, da bo čez pol leta drsal sredi dvorišča proti zapornikom, med katerimi so imeli nekateri na vesti precej okrutna dejanja.

Upravnik zapora Emery Jacques je bil nad idejo očaran. Za športnega direktorja zapora je imenoval Leonarda Brumma - Oakieja, nekdanjega hokejista Univerze v Michiganu, ki se je hitro spravil na delo. Zgradil je hokejsko drsališče, zapornike pa začel učiti veščin, a zaradi varnosti naj ne bi smeli uporabljati palic, tako da so plošček večinoma lahko premikali le z nogami.

Adams je kmalu prejel nepričakovan klic, da so v Marquettu pripravljeni na tekmo na prostem. Polprofesionalna ekipa Marquette Sentinels ni oklevala in hitro pristala na financiranje celotnega potovanja Detroit Red Wings v zameno za prijateljsko tekmo. Dobro so se zavedali, kaj bo to pomenilo za mesto, v katerem so nori na hokej, in da bo dvorana takoj razprodana. Takšne priložnosti niso želeli izpustiti iz rok.

Jack Adams je držal obljubo in 2. februarja leta 1954 je trener Tommy Ivan na dvorišče zapora pripeljal ekipo, polno zvezdnikov, z Lindsayjem, Gordiejem Howom, vratarjem Terryjem Sawchukom na čelu.

Prihod NHL-ovcev je ob poostreni varnosti z glasnimi vzkliki pospremilo nekaj sto zapornikov, ki so se, tako kot njihova ekipa, dobro zavedali, kakšen rezultat lahko pričakujejo.

#onthisday in 1954 The Detroit Red Wings played in the first outdoor hockey game by any NHL team in an exhibition against the Marquette Branch Prison Pirates in Marquette, Michigan. pic.twitter.com/xdaEhcsSR0 — Past To Present History (@PastToPresentH1) February 2, 2024

Šov NHL-ovcev na odlično pripravljeni ledeni ploskvi – Mr. Hockey Howe je pozneje dejal, da na boljšem ledu še ni igral – se je začel ob 13.30 po lokalnem času.

"Pustili so nam, da smo celo prišli do ploščka in ga odpeljali, nato pa so nam ga takoj vzeli. Bing, bing, bing, tri podaje in že prvi gol. Vsako minuto so dosegli en gol, po 15 minutah je bilo že 15:0. Lahko bi bilo 50:0. Edinkrat, ko sem se dotaknil ploščka, je bilo, ko sem ga vzel iz gola," se je Brumm, ki se je zaporniški ekipi pridružil v obrambi, pred desetletji spominjal ene najbolj norih tekem, na katerih je zaigral.

Gordie Howe, znan po vzdevku Mr. Hockey (Gospod Hokej), je zapornike navduševal s svojimi veščinami. Foto: Guliverimage Vratar zaporniške ekipe, ki so ga po zapisih ameriških medijev zgolj za tekmo izpustili iz samice, je v prvi tretjini prejel 18 golov, na drugi strani pa se je Sawchuk tako dolgočasil, da je lep čas sedel na svojem golu in tekmecem puščal odprto pot do njega.

Menda naj bi namerno storil tudi prekršek in se začasno preselil še na kazensko klop, kjer je podpisoval avtograme, a tudi to tekmecem ni pomagalo, da bi zadeli.

Po prvi tretjini golov niso več šteli, nekaj Detroitovih hokejistov je v drugem delu tekme zamenjalo ekipo in si nadelo zaporniško opravo, kar je razveselilo kaznjence, ki so lahko v napadu zaigrali z Lindsayjem in Howom.

"To je bila čudovita izkušnja za vse nas v ekipi in vem, da je bila tudi zanje. Sem pa moral kar paziti, da se ne bi kdo od teh fantov razjezil name. Zabavno je bilo," se je po šovu smejalo Lindsayju, ki si je zaradi svojega grobega igranja in velikega števila kazenskih minut med navijači sredi zaporniškega dvorišča prislužil najbolj bučen aplavz.

Nekateri v klubu so razumljivo imeli varnostne pomisleke, a igralcev, kot dodaja Lindsay, večinoma ni skrbelo: "Mislil sem, da lahko poskrbim zase, pa tudi to, da sem se poleti družil z njimi v zaporu, preživel čas z njimi, mi je dalo močan občutek, da ni razloga za zaskrbljenost."

On this day in 1954, the Red Wings played an outdoor game against prisoners.#lgrw pic.twitter.com/9OtsrFInul — Zack (@ZackR1999) February 2, 2024

Rdeča krila so bila za svojo ekshibicijo nagrajena s posebnim pokalom, oblikovanim iz straniščnega vedra, ki so ga imeli zaporniki v celicah. Nanj so napisali imena sodelujočih na tekmi.

Adams ga je ponosno dvignil visoko v zrak, kot bi imel v rokah Stanleyjev pokal. "To je odličen dan. Edina težava je, da bom težko koga od vas pridobil za igranje v svoji ekipi. Je pa lepo videti, da imamo super podružnično ekipo," so njegove hudomušne besede prenesli pri detroitathletic.com.

Detroit Red Wings so tisti dan zvečer še enkrat stopili na led, tokrat v dvorani in premagali še Marquette Sentinels, dobra dva meseca pozneje pa v zrak dvignil pravi Stanleyjev pokal. V bitki zanj so bili boljši od Montreal Canadiens.

