Slabega pol stoletja mineva od enega bolj bizarnih obračunov končnice lige NHL v dvorani Buffalo Memorial Auditorium med Buffalo Sabres in Philadelphia Flyers. Na "tekmi v megli", kot so jo poimenovali, so prisotni bolj malo videli, vse skupaj pa je ob številnih poskusih, da bi znižali vlago in razpršili meglo, zaznamoval še "home-run" udarec Jima Lorentza, s katerim je pokončal netopirja.

Daleč so časi, ko so pristaši Buffalo Sabres v finalu lige NHL lahko stiskali pesti za svoje ljubljence. Buffalo je v izločilnih bojih zadnjič igral leta 2011, v finalu pa do zdaj le dvakrat, leta 1975 in 1999. Obakrat je izgubil, tako da na svoj prvi Stanleyjev pokal še čaka.

Je bil pa pred skoraj pol stoletja, ko se je v finalu spopadal s takrat serijskim finalistom Philadelphia Flyers, akter ene bolj nenavadnih tekem najmočnejše hokejske lige na svetu.

(Pre)vroče v Buffalu

Hokejisti Philadelphie so branjenje naslova v finalu začeli z dvema domačima zmagama (4:1, 2:1), nato pa se je serija preselila v Buffalo. Natančneje v takratno dvorano Buffalo Memorial Auditorium.

Pisal se je 20. maj 1975. Bil je to nenavadno vroč dan za konec maja v Buffalu. Temperatura se je po zapisih ameriških medijev dvignila do okoli 28 stopinj, še bolj vroče pa je bilo v dvorani, ki jo je načel zob časa in v njej niso imeli klimatskih naprav, prezračevanja.

Topel sprejem za vse in klavrn konec za netopirja

Goste je pričakal dobesedno topel sprejem, pravzaprav se je že od začetka dalo slutiti, da bo to obračun, na katerem bo vsem prisotnim zelo vroče.

Ni pa nihče računal, da bo po ohladitev ob led v razgreti dvorani priletel netopir. Ti v Buffalu niso redkost. In kot kaže, je eden zatočišče našel v dvorani. Vročina in vlaga sta ga pregnali z višjih predelov dvorane, med igro je švigal naokoli, se spuščal vse nižje in nižje in vse bolj približeval ledu, da bi se ohladil.

Nič hudega sluteča žival je v prvi tretjini krožila nad igriščem, pred sodniškim metom druge tretjine pa je napadalec domačih Jim Lorentz "stvari vzel v svoje roke". V nekem trenutku je dvignil palico in z enim samim zamahom zbil netopirja, ki je letel proti njemu, netopir pa je obležal mrtev.

Usodni zamah Jima Lorentza:

Batman se je naposlušal kritik

"Vse skupaj se je začelo že med ogrevanjem, ko je večkrat priletel mimo nas, pa odletel med občinstvo, nato se je to ponavljalo v prvi tretjini. Vemo, kako letijo netopirji, moral je biti zelo utrujen, saj je letel povsem naravnost. Letel je neposredno proti meni, zamahnil sem s palico in padel je po ledu," se je pred desetletjem nenavadnega trenutka spominjal Lorentz.

Po svoji potezi si je prislužil vzdevek Batman, naposlušal pa se je tudi številnih kritik aktivistov za pravice živali.

Nadrealistični megleni prizori

Nesrečno žival je z ledu odnesel kar napadalec Flyersov Rick MacLeish in tekma se je lahko nadaljevala. Čeprav so se že po prvem sodniškem žvižgu začele pojavljati meglice, so prizori po pisanju New York Timesa po dogodku z netopirjem postajali še bolj nadrealistični.

Prisotnost skoraj 16 tisoč gledalcev in pomanjkanje klimatskih naprav sta položaj slabšala iz minute v minuto, vlaga je rasla, megla pa postajala vse gostejša. S površine ledu se je vse bolj dvigovala, igralcem je zakrivala drsalke, noge in v nekaterih trenutkih celotno telo.

Megla na hokejski tekmi med Buffalo Sabres in Philadelphia Flyers:

Vidljivost je bila slaba, igralci niso videli celotnega igrišča, gledalci pa le s težavo spremljali dogajanje na ledeni ploskvi. Na trenutke so hokejisti povsem izginili v megli, večino časa jih je bilo s tribune mogoče videti le od pasu navzgor, o ploščku pa posledično ni bilo ne duha ne sluha.

Več poskusov, kako razpršiti meglo

Sodnik Lloyd Gilmour je moral večkrat posredovati in ustaviti srečanje. Med rednim delom kar petkrat. Kot so še zapisali pri New York Timesu, je hokejistom ukazal, naj z drsanjem v krogih poskušajo razpršiti meglo. Prav tako so na led prišli delavci, mrzlično drsali s kosi posteljnine v rokah in na ta način poskušali "razbiti" meglo.

Popoln strel na epski tekmi

Kot da nekdo ne bi hotel, da se megleni šov konča, po rednem delu zmagovalca ni bilo. Na semaforju je pisalo 4:4 in srečanje se je prevesilo v podaljšek.

Zaradi znanih razlogov so ga prekinili kar sedemkrat. In ko je že kazalo, da tudi 20-minutni dodatek ne bo dal zmagovalca, je napadalec Buffala Rene Robert v 19. minuti precizno ustrelil iz ostrega kota in plošček, ki ga je vratar Bernie Parent videl prepozno, poslal v gol za veliko zmago.

Gol Reneja Roberta po podaji Gilberta Perreaulta v desni kot:

Vratar Bernie Parent (fotografija je iz ekshibicijske tekme leta 2012) je priznal, da v podaljšku prav veliko ni videl. Foto: Reuters "Robertov strel sem videl prepozno, da bi prišel ven in ga zaustavil. Presenečen sem, da je podaljšek sploh trajal tako dolgo. Ko je bil plošček na rdeči črti, ga je bilo težko videti. Če je kdo dobro podal z rdeče črte, ploščka nisi mogel videti. Že dober strel z rdeče črte bi lahko nekomu prinesel zmago," so besede Parenta, ki mu je pozneje pripadel naziv najkoristnejšega igralca končnice – MVP, povzeli pri uglednem ameriškem mediju.

"To bi lahko poskusil še tisočkrat in verjetno ne bi nikoli zadel. To je bil perfekten strel in zgodovinska tekma. Le kako bi jo pozabil?" se je za The Hockey News pred leti spominjal pokojni Robert, kanadski branilec slovenskih korenin Bill Hajt pa dodal: "Tekma je postala epska zaradi različnih stvari, netopirja, megle, odlične igre, podaljška. Vse to se preprosto težko zgodi na eni sami tekmi."

Buffalo se je veselil tudi na četrti tekmi na domačem ledu in finalno serijo izenačil na 2:2 v zmagah, a na koncu so se Stanleyjevega pokala s 4:2 v zmagah veselili hokejisti Philadelphia Flyers.

V zrak so ga dvignili na šesti tekmi, ko v Buffalo Memorial Auditorium ni bilo več sledu o megli.

To je bil tudi zadnji osvojeni pokal za Philaldephio, medtem ko v Buffalu na prvega še čakajo.