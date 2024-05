Bostonu manjka le še ena zmaga

Z zmago Bostona bi bil prvi krog končnice na vzhodu končan, Toronto pa se bo na domačem ledu močno potrudil, da izsili odločilno sedmo tekmo in še eno potovanje v Boston. Ta par je na vzhodu postregel z najbolj izenačenim bojem, preostali polfinalisti so s svojimi tekmeci v četrtfinalu opravili hitreje. New York Rangers so Washington izločili s 4:0 v zmagah, Carolina Hurricanes so NY Islanders prepustili eno samo zmago, prav tako Florida Panthers Tampi.

Na zahodu je bolj napeto, v konferenčni polfinale sta se do zdaj uvrstila le moštvi Colorado Avalanche in Edmonton Oilers. To je s 4:1 v zmagal izločilo LA Kings Anžeta Kopitarja.

Liga NHL, 1. krog končnice, 2. maj:

Konferenčni četrtfinale: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights /3:2/

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche* /1:4/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /3:2/

Edmonton Oilers* – Los Angeles Kings /4:1/ Vzhod:

New York Rangers* – Washington Capitals /4:0/

Carolina Hurricanes* – New York Islanders /4:1/

Florida Panthers* – Tampa Bay Lightning /4:1/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /3:2/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

* že v konferenčnem polfinalu

Preberite še: