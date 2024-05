Konec upanja za Anžeta Kopitarja in LA Kings

Hokejisti Los Angeles Kings so s porazom na peti tekmi prvega kroga končnice končali svojo sezono v ligi NHL. Anže Kopitar in soigralci so v gosteh pri Edmonton Oilers klonili s 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) in v seriji klonili z 1:4 v zmagah. Slovenski as se na zadnji tekmi ni vpisal med strelce ali podajalce. Na drugi tekmi večera so Dallas Stars s 3:2 premagali Vegas Golden Knights in v seriji povedli s 3:2 v zmagah.

Edmonton je bil tako v prvem krogu končnice še tretjič zapovrstjo usoden za Los Angeles. V sezoni 2021/22 so kralji nudili še največji odpor in izgubili po odločilni sedmi tekmi. Sezono kasneje so Kopitar in soigralci dobili tekmo manj, tokrat pa ostali le pri eni zmagi, ki so jo dosegli na drugi tekmi v gosteh, ko je za zmago v podaljšku zadel Kopitar.

Šestintridesetletni Hrušičan je v desetem nastopu v končnici petič zapovrstjo pot končal v prvem krogu. To se je zgodilo še v sezoni 2015/16 (San Jose Sharks) in 2017/18 (Vegas Golden Knights). Pred tem so kralji dvakrat osvojili naslov (2011/12, 2013/14).

Vmes so v sezoni 2012/13 izgubili v konferenčnem finalu proti Chicago Blackhawks, v prvih dveh nastopih v končnici v eri Kopitarja pa so še dvakrat izgubili v prvem krogu v sezonah 2009/10 (Vancouver Canucks) in 2010/11 (San Jose).

Kralji povedli, a ...

Današnja tekma se je sicer začela po domačih notah, ko je v 11. minuti zadel Evander Kane. Toda izenačenje kraljev 28 sekund pred iztekom prve tretjine po golu Alexa Laferriera je opogumila goste. Ti so v drugo tretjino krenili odločno in po zadetku Blaka Lizotta (24. minuta) povedli.

Toda vodstvo je trajalo vsega štiri minute in pol, ko je znova udarila igra Edmontona s hokejistom več na ledu. Zadel je Leon Draisaitl. Za nameček je Nemec zadel še v 33. minuti, kralje pa je povsem presekal še kasnejši zadetek za 4:2 vsega 53 sekund pred koncem drugega dela igre, ko je bil natančen Zach Hyman.

V zadnji tretjini je do spremembe izida prišlo v trenutku, ko je Los Angeles poskusil brez vratarja. Na 3:4 je z nekaj sreče zadel Adrian Kempe 2:18 sekund pred koncem. Kralji so nato še poskušali, a ostali brez uspeha.

Edmonton je bil v prvem krogu končnice še tretjič zapovrstjo usoden za Los Angeles. Foto: Reuters

Kopitar je na ledu preživel 20:31 minute, proti vratom Stuarta Skinnerja, ki je ustavil 18 od 20 strelov, pa je sprožil en strel.

V tej seriji je Kopitar dosegel gol in dve podaji, a vse na drugi tekmi, ki so jo kralji dobili po podaljšku. Na preostalih štirih, s tem je rekord franšize v končnici dvignil na 97 odigranih tekem, pa je ostal brez točk.

Edmonton čaka na tekmeca

Edmonton se bo v konferenčnem polfinalu srečal z boljšim iz dvoboja med Vancouvrom in Nashvillom. Kanadčani tam vodijo s 3:2 v zmagah. V drugem paru polfinala na zahodu že čakajo Colorado Avalanche. Tekmec bo bodisi Dallas bodisi branilec naslova iz Las Vegasa.

Dallas je ponoči dobil tretjo zaporedno tekmo proti Vegas Golden Knights, ki so v seriji vodili z 2:0 po dveh gostujočih zmagah. Zvezde so jim vrnile z enako mero in za nameček zdaj dosegle še prvo zmago v seriji na domačem ledu.

Dallas je ponoči dobil tretjo zaporedno tekmo proti Vegas Golden Knights. Foto: Reuters

Ob slavju s 3:2 so gole za domače dosegli Jevgeni Dadonov (5. minuta), Matt Duchene (9.) in odločilnega Jason Robertson (37.). Za goste iz meke igralništva sta bila v prvi tretjini natančna Mark Stone (4.) in William Carrier (13.).

Na vzhodu so v polfinale že napredovali naslednja tekmeca New York Rangers in Carolina Hurricanes ter Florida Panthers. Ti še čakajo na tekmece, to bodo bodisi Boston Bruins bodisi Toronto Maple Leafs.

