Visokorasli steber obrambe Jan Goličič je lansko poletje postal sedmi slovenski hokejist, izbran na naboru lige NHL. Sina nekdanjega reprezentanta Jurija Goličiča in nečaka še enega nekdanjega hokejista Boštjana Goličiča so kot 118. izbrali trikratni prvaki najkakovostnejše hokejske lige na svetu Tampa Bay Lightning.

Drugič še boljše

Že lani se je mladi branilec udeležil razvojnega tabora floridske ekipe, priložnost za dokazovanje med mladimi upi pa dobil tudi letos. V zadnjih dneh je tako poskušal pustiti čim boljši vtis med člani naslednje generacije igralcev, med temi so bili med drugim izbrani tako na lanskem kot na letošnjem naboru.

Razvojni tabor je bil sestavljen iz dela izven ledu in iz drsanja, končal pa se je z bitko tri na tri. Goličič je bil na koncu v zmagoviti ekipi Team Richards.

"Ko si na kampu drugič, je še boljše. Fante poznam in res jih je lepo spet videti. Počutim se bolj samozavestno, bolj sproščeno," je v klubski mikrofon po koncu kampa dejal 19-letnik.

Ne samo obramba ...

Ta je kariero začel na Bledu, se pri 15 letih odpravil v Celovec, pri 17 pa v Kanado, kjer je oblekel dres Gatineau Olympiques, s katerim je v zadnjih dveh sezonah igral v mladinski kanadski ligi QMJHL. Branilec je v zadnjem tekmovalnem obdobju na 58 tekmah rednega dela vpisal 35 točk, soigralce je zaposlil z 31 asistencami. Na petih tekmah končnice je dodal gol in asistenco.

Kot pravi, se počuti kot "two-way" branilec, ki dela na obeh straneh ploskve. "Rad igram ostro v obrambi in se vpletem tudi v napad, v katerem poskušam s streli ali pa podajami," pravi najstnik, ki želi še izboljšati svoje drsanje in postati močnejši.

Svetovno prvenstvo odlična izkušnja "Igranje proti nekaterim največjim igralcem je bila odlična izkušnja, pri igranju profesionalnega hokeja se veliko naučiš," pravi o reprezentančni priložnosti. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Goličič je spomladi prejel veliko reprezentančno priložnost in debi s pomlajeno člansko reprezentanco doživel na svetovnem prvenstvu elitne skupine, v kateri je Slovencem prvič po dveh desetletjih uspelo obstati. Stockholm mu je pokazal, da je prostora za rast še veliko.

"Lepo je videti mlade igralce, ki gredo v tujino, igrajo v različnih državah, nato pa se vrnejo z željo zastopati Slovenijo. Igranje proti nekaterim največjim igralcem je bila odlična izkušnja, pri igranju profesionalnega hokeja se veliko naučiš. Zdaj moram še naprej napredovati," je dodal v pogovoru za Tampo.

"Naredil bom vse, da pridem do tja"

Tudi v prihodnji sezoni bo igral za Gatineau Olympiques, pri katerem mu je lani pripadla vloga pomočnika kapetana, in v kanadski mladinski ligi poskušal narediti korak k največji klubski hokejski sceni na svetu.

Zaveda se, da sam izbor na naboru še ne pomeni veliko, a je odločen, da poskuša priti do največjega klubskega odra. Foto: Hokejska zveza Slovenije

"Tam je odlično (pri Gatineau Olympiques, op. a.). Zelo veliko sem se naučil, liga omogoča napredek, saj je raven visoka, igram z najboljšimi igralci svojih let in proti njim. Konkurence je veliko, kar se mi zdi dobro, saj menim, da me to še bolj potiska naprej, še bolj se trudim. S svojo vlogo v klubu sem zelo zadovoljen. Je kar pomembna in to, da se drugi lahko zanesejo name oziroma da sem med vodji na igrišču, mi ustreza. Za prihodnjo sezono se vračam nazaj v to ligo, potem pa bomo videli, kam me bo pot peljala," nam je maja dejal Goličič, ki se dobro zaveda, da mnoge po naboru čaka zahtevna pot do NHL, če sploh pridejo do tja. Odločen je, da mu uspe.

"Zavedam se, da s tem, da sem bil izbran, še nisem veliko naredil, da se zdaj delo šele zares začenja. Tampa spremlja moje tekme in je v stiku s trenerji. Naredil bom vse, da pridem do tja," želja ne skriva skoraj dva metra visoki hokejist.